Минобороны сменило концепцию форума "Армия"

Новый формат предусматривает концентрацию на специальной военной операции, пишет РБК

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Министерство обороны сменило формат главной армейской выставки - форума "Армия", новый предусматривает концентрацию на специальной военной операции (СВО) на Украине. Свободное посещение и все мероприятия в военных округах, на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино отменены, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к Минобороны.

"Мероприятие будет сосредоточено на деловой программе без свободного посещения и развлекательных мероприятий. Формат ежегодного форума оптимизирован и обновлен. Тематической доминантой стала специальная военная операция", - говорит один из них.

По словам источника издания, основными целями форума станет "консолидация усилий разработчиков и производителей продукции для военной спецоперации, продвижение российского оружия на иностранные рынки, а также демонстрация новых решений, выработанных с учетом опыта проведения военной операции".

По данным РБК, в 2024 году на уличной экспозиции размещены 15 единиц вооружений, а также специальной и военной техники, говорится в проекте программы форума, с которой ознакомился РБК. Это система залпового огня "Торнадо-С", ракетный комплекс "Искандер", инженерная система дистанционного минирования ИСДМ, береговой ракетный комплекс "Бастион", ЗРК "Тор-М2К", ЗРПК "Панцирь-С1М", тяжелая огнеметная система ТОС-2, ЗРК "Гибка-С", БМПТ, ПТРК "Корнет-Д1", танк Т-90М, танк 72Б3А, танк Т-80БВМ, 120-мм самоходное артиллерийское орудие "Флокс" и 152-мм самоходное артиллерийское орудие "Мальва". Также под эгидой "Рособоронэкспорта" сформирована экспозиция из 242 единиц экспортных образцов вооружения и техники.

О форуме

Форум "Армия-2024" пройдет в конгрессно-выставочном центре "Патриот" с 12 по 14 августа 2024 года. Общая площадь выставочных экспозиций составит свыше 340 тыс. кв. м. В ходе мероприятия гостям и участникам продемонстрируют, в частности, широкую номенклатуру образцов вооружения, специальной и военной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума.