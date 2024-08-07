Формула мира для Украины (Die Welt, Германия)

Welt: Запад не готов поставлять Киеву больше оружия в более сжатые сроки

Ситуация для ВСУ выглядит безнадежной, и Запад готовится к переговорам, пишет Welt. Зеленский заговорил об отказе от территорий в пользу Москвы. У него просто нет выхода: новая администрация США уменьшит поддержку Киева, независимо от исхода выборов, считает автор статьи.

Кристоф Б. Шильтц

В то время как ситуация на поле боя выглядит все более безнадежной для Киева, Запад готовится к возможным переговорам.

Перспективы Украины в плане обороны становятся все хуже. Украине не хватает военнослужащих и — несмотря на поставки с Запада — оружия и боеприпасов. Согласно аналитическим исследованиям полковника Маркуса Рейснера из министерства обороны Австрии, ситуация особенно тяжела на Донбассе. Там Россия атакует с нескольких направлений и вскоре может прорвать последние линии обороны Украины.

В то время как на Киев оказывается все большее давление в военном плане, на дипломатическом уровне наметились подвижки. Владимир Зеленский заявил о готовности пригласить Москву на запланированную на ноябрь мирную конференцию. А несколько дней назад он впервые предварительно заговорил о возможном отказе от территорий, хотя это может произойти только с согласия украинцев. С другой стороны, Москва регулярно проводит учения с применением своих ядерных сил. WELT отвечает на самые важные вопросы о возможных мирных переговорах.

Прокладывает ли обмен заключенными путь к переговорам? По мнению советника по безопасности США Джейка Салливана, обмен не имеет прямого влияния на ситуацию на Украине. Он не видит связи между переговорами об обмене и возможными дипломатическими усилиями по прекращению конфликта в стране, отметил он. На самом деле обмен заключенными сработал в основном потому, что президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин преследовали корыстные цели в конкретном вопросе. Байден хотел вернуть как можно больше граждан США — и в частности, репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича — до конца своего президентского срока. А освободив Вадима Красикова, Путин смог показать, что не бросит своих разведчиков за рубежом.

Почему же теперь Зеленский более открыт для переговоров? У него нет другого выбора. По всей видимости, у Зеленского сложилось впечатление, что Запад не готов поставлять в будущем существенно больше оружия в более сжатые сроки, несмотря на все требования Киева. В то же время ситуация на поле боя для ВСУ и разрушение критической инфраструктуры для народа Украины становятся все более драматичными. Кроме того, новая администрация США, скорее всего, не увеличит, а уменьшит свою поддержку Киева в ближайший год, независимо от исхода выборов. Среди высокопоставленных западных дипломатов также широко распространено мнение, что присоединенный Россией Крым окончательно потерян и что Зеленскому следует воздержаться от максималистских требований о полной территориальной целостности. Есть множество признаков — включая недавний визит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Пекин — что Зеленский уже движется в направлении переговоров с Россией и медленно готовит к этому украинцев.

Вынуждена ли Москва вскоре пойти на переговоры, поскольку ее военные запасы иссякают? Нет. По словам украинского главнокомандующего Александра Сырского, сейчас в стране находится 520 тысяч российских военнослужащих, а к концу года их число может вырасти до 690 тысяч — это рекорд (в зоне СВО на данный момент находятся почти 700 тысяч российских военнослужащих. — Прим. ИноСМИ). По данным финского исследовательского центра энергетики и чистого воздуха (CREA), с начала военных действий Москва заработала на продаже нефти, газа и угля 707 миллиардов евро — этого более чем достаточно, чтобы покрыть военные расходы. Несмотря на санкции, Москве все еще удается импортировать достаточно иностранных комплектующих для своего оборонного комплекса. Экономика страны давно перешла на военные рельсы. Москва производит более трех миллионов артиллерийских снарядов в год и, по данным лондонского военного исследовательского института Rusi, располагает значительными запасами ракет "Искандер" с дальностью стрельбы до 500 километров. По мнению военных экспертов, Россия может продолжать СВО в нынешнем темпе еще как минимум два года.

Обе стороны отстаивают максимальные требования. Где может быть компромисс? Это зависит от того, насколько сильной будет переговорная позиция каждой из сторон. Прежние надежды Запада на то, что на Украине в следующем году снова начнется наступление, похоже, не сбываются. В дипломатических кругах Брюсселя существует единое мнение, что прекращение огня на год может быть реалистичным "в обозримом будущем" без прямых мирных переговоров с конкретными результатами. Это было бы губительно для экономики и перспектив вступления Украины в ЕС. В кругах НАТО упорно муссируется формула "земля в обмен на мир". При нынешнем положении дел на Украине, похоже, уже не удастся избежать территориальных потерь в качестве платы за мир. Это потребует большей военной поддержки со стороны Запада. Бывший помощник генерального секретаря НАТО, генерал-лейтенант Генрих Браусс заявил WELT, что Киев может отказаться от своего требования о вступлении в НАТО только в том случае, если в стране будут дислоцироваться военнослужащие западных стран.

Кто будет вести переговоры о будущем на Украине? На самом деле это решат Украина, Россия, США и Китай. Москва попытается договориться не только о Украине, но и — по словам министра иностранных дел Сергея Лаврова — о "новом мировом порядке". Удастся ли это сделать, во многом зависит от того, насколько решительно Пекин поддержит Москву в этом вопросе. Китай сильно заинтересован в хороших отношениях с Европой по экономическим соображениям.

Если конфликт продолжится, возрастет ли риск ядерного удара со стороны России? "Конечно, Запад должен серьезно относиться к ядерным угрозам Путина, но при этом не стоит их пугаться, — считает Браусс. — Запад дал понять России, а именно это недавно сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, что в случае первого применения стратегического ядерного оружия страна столкнется с катастрофическими последствиями". Он не видит риска того, что Россия может реально угрожать или даже нанести удар ядерным оружием по Германии. В ФРГ расквартированы десятки тысяч американских солдат, здесь находятся важные американские военные командные и наблюдательные пункты, кроме того, Германия является членом НАТО, которая предоставляет гарантии коллективной безопасности в соответствии со статьей 5 договора о НАТО. "Поэтому угроза в адрес Германии будет также угрозой в адрес Америки", — считает Браусс. Однако благодаря наличию ядерного оружия Путину удается удерживать Запад от предоставления Украине дополнительной военной поддержки.