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Военное обозрение

The New York Times: Во время визита Шойгу в Тегеран Иран запросил у России новые системы ПВО

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Источник изображения: topwar.ru

После гибели лидера палестинского движения ХАМАС в Тегеране, в которой обвиняют Израиль, мир замер в ожидании дальнейших событий – ответа Ирана и действий Израиля.

На этом фоне иранскую столицу вчера посетил бывший российский министр обороны, а ныне секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

Если верить американскому изданию The New York Times, которое ссылается на собственные источники в Иране, то в ходе визита Шойгу обсуждались вопросы поставок Москвой Тегерану средств ПВО. Напомним, что секретарь Совбеза встретился с недавно избранным иранским президентом Масудом Пезешкианом, главой вооруженных сил страны Мохаммадом Багери, а также со своим коллегой - секретарем Высшего совета нацбезопасности Али Акбаром Ахмадианом.

Как пишет The New York Times, двое иранских чиновников, пожелавшие остаться неизвестными, подтвердили, что поставки из России некоторых составляющих системы ПВО, например, радаров, уже начались.

Ранее в западных СМИ распространилась информации о том, что Иран якобы заинтересован в получении российских систем радиоэлектронной борьбы большой дальности «Мурманск-БН». Отмечалось, что наличие подобных систем не позволило бы Израилю атаковать Тегеран.

Лидер политического крыла ХАМАС Исмаил Хания был убит 31 июля в Тегеране, по некоторым данным, в результате израильского удара.

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Страны
Израиль
Иран
Россия
США
Продукция
Мурманск-БН
Персоны
Шойгу Сергей
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