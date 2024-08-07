В "Ростехе" сравнили российские Су-35С и Су-57 с американскими F-16

ЦАМТО, 6 августа. Российские истребители Су-35С и Су-57 в воздушном бою превосходят американские самолеты F-16, сообщила госкорпорация "Ростех" в Telegram-канале.

"Полученные на днях Киевом американские истребители F-16 не являются соперниками отечественным Су-35С и, тем более, Су-57. В прямом воздушном бою наши самолеты превосходят американские истребители", – говорится в сообщении "Ростеха".

В "Ростехе" отметили, что F-16 – не самый новый самолет, но при этом истребитель может нести современные ракетные комплексы.

"Конечный результат для них, как и для остальной западной техники, будет один – уничтожение", – заключили в "Ростехе".