Польша и Норвегия начали обучение очередной группы украинских военнослужащих на танках Leopard

ЦАМТО, 6 августа. Польские и норвежские инструктора начали обучение очередной партии украинских военных на танках Leopard.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило издание Kresy.

"Военные инструкторы Норвегии и Польши стремятся предоставить очередным украинским курсантам возможность стать более самостоятельными во время обучения. Обучение является частью миссии военной помощи ЕС Украине...", – говорится в сообщении.

"Союзники по НАТО продолжают наращивать свою поддержку, взяв на себя обязательства на саммите в Вашингтоне предоставить Украине минимальную военную помощь в размере 40 млрд. евро в течение следующего года", – отмечает издание.