Reuters: союз правых Австрии и Венгрии может вызвать раскол в ЕС из-за Украины

Как отмечает агентство, Австрия не поставляет Украине оружие, а Raiffeisen Bank International сохраняет связи с Россией

ЛОНДОН, 6 августа. /ТАСС/. Победа правых на выборах в Австрии и их взаимодействие с Венгрией может усилить неповиновение ЕС и нарушить хрупкий консенсус по поддержке Украины. Такое мнение высказало Reuters.

Как отмечает агентство, Австрия, соблюдающая нейтралитет, не поставляет Украине оружие, а Raiffeisen Bank International сохраняет связи с Россией. Также Reuters подчеркнуло, что Австрия по-прежнему импортирует большую часть своего природного газа из РФ. В то же время председатель оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС), которую агентство называет фаворитом на следующих выборах, Герберт Кикль, стремится сотрудничать с Венгрией.

"Я действительно думаю, что будет все труднее принимать дальнейшие санкции", - приводит Reuters слова главы аналитического центра Австрийское общество европейской политики Пауля Шмидта. "Если будет сформировано правительство АПС, то это будет делать не только [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан (выступать против антироссийских санкций - прим. ТАСС)", - заявил он.

Ранее Кикль призвал Вену осудить объявленный Еврокомиссией "бойкот Венгрии", к которой перешло председательство в Совете ЕС.

По итогам выборов в Европарламент, прошедших в ЕС с 6 по 9 июня, свои позиции во многих государствах, включая Австрию, Францию и Германию, укрепили правые и крайне правые партии, в то время как находящиеся у власти центристы понесли серьезные потери. 9 июня газета Die Presse сообщила, что на выборах в Австрии лидирует Австрийская партия свободы, которая, в частности, выступает против европейских санкций в отношении России.