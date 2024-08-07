Ростех разработал линейку СВЧ-приборов для космических платформ

Они смогут заменить аналогичную продукцию французских, немецких и американских производителей на спутниках связи, сообщили в пресс-службе госкорпорации

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) разработал линейку радиационно стойких СВЧ-переключателей для космических платформ, изделия смогут заменить зарубежное оборудование на спутниках связи. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации.

"Новые полностью отечественные изделия смогут заменить аналогичную продукцию французских, немецких и американских производителей на спутниках связи. Образцы переключателей впервые будут представлены в рамках объединенной экспозиции холдинга "Росэлектроника" на форуме "Армия-2024", - говорится в сообщении.

В состав космического аппарата входят до 20 усилителей сверхвысокочастотных сигналов, а также приемопередающее оборудование. Вся аппаратура связывается между собой СВЧ-трактами, в состав которых входят СВЧ-переключатели, обеспечивающие резервирование системы и передачу сигналов с минимальными потерями. Новая линейка включает волноводные СВЧ-переключатели R-типа и коаксиальные СВЧ-переключатели С- и Т-типов. Изделия полностью состоят из отечественных материалов, отметили в Ростехе.

"Волноводные переключатели предназначены для работы в составе современных спутниковых платформ связи, навигации, телекоммуникации, ретрансляторах. Эти устройства позволяют осуществлять коммутацию СВЧ-сигнала между тремя каналами. Коаксиальные СВЧ-переключатели также предназначены для работы в современных космических аппаратах. Кроме того, устройства этого типа широко применяются в наземных системах, таких как антенны, измерительное оборудование, установки контроля параметров", - пояснили в Ростехе.

Разработкой и производством СВЧ-приборов занимается саратовское НПП "Алмаз" (входит в "Росэлектронику"). По словам гендиректора предприятия Михаила Апина, уже разработано более 35 типов приборов.