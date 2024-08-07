Захарова: в "посредничестве" Франции по Украине нет места интересам РФ

Дипломат подчеркнула, что роль Парижа в ситуации вокруг Украины с самого начала можно "считать какой угодно, только не посреднической"

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. "Посредническая" формула Парижа по украинскому конфликту не учитывает законные интересы России и значительной части украинцев. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя соответствующие слова завершающего свою миссию в Москве посла Франции Пьера Леви в интервью российским СМИ.

"Показательно, что в своем интервью французский посол говорит о необходимости вернуться к соблюдению международного права и Устава ООН, а также учета "озабоченностей украинцев, европейцев и Франции по вопросам безопасности". При этом он ничего не говорит о разгуле неонацизма на Украине, репрессиях против оппозиции, ущемлении прав верующих и массовых нарушениях прав этнических русских и русскоязычных граждан. Как мы видим, России, ее законным национальным интересам и интересам значительной части самих украинцев места в "посреднической" формуле Парижа просто не находится", - отметила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что роль Франции в ситуации вокруг Украины с самого начала можно "считать какой угодно, только не посреднической". "В 2014 году Париж активно поддержал антиконституционный националистический госпереворот на Украине. При этом тогдашний министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус поставил свою подпись под соглашением "лидеров Майдана" с действующим президентом [Украины] Виктором Януковичем, судя по всему, заранее зная, что участвует в коллективном обмане законного главы государства. Все последующие годы Париж потакал преступному киевскому режиму, закрывая глаза на его откровенный саботаж Минских соглашений и военные преступления ВСУ в Донбассе против граждан своей же страны", - напомнила официальный представитель МИД РФ.

"В декабре 2022 года после аналогичных признаний канцлера ФРГ Ангелы Меркель бывший президент Франции Франсуа Олланд, который также участвовал в минских переговорах 2015 года, признал, что цель Парижа и Берлина заключалась отнюдь не в выполнении минских договоренностей, а в предоставлении Украине времени для восстановления сил и укрепления своего военного потенциала для реванша, - продолжила Захарова. - Приходится констатировать, что при попустительстве Франции и Германии Украина потеряла возможность урегулировать кризис в Донбассе на основе Минских соглашений путем реинтеграции восточных областей, сделав ставку на военный путь решения конфликта".

Дипломат указала, что Киев вышел из переговоров с РФ "под давлением Лондона и при попустительстве своих западных покровителей, включая Францию", а затем юридически оформил для себя запрет на переговоры. По ее словам, ценой этого решения "стали гибель десятков тысяч украинских солдат, разрушенная экономика и страдания гражданского населения".

"Сегодня Франция является одним из наиболее активных финансовых и военных спонсоров киевского режима, нацеленных на нанесение России "стратегического поражения", последовательное повышение ставок в украинском конфликте, его поэтапную эскалацию, продвигающих идеи западной военной интервенции на Украине, что увеличивает риски прямого столкновения России и стран НАТО", - заключила Захарова.

"Система безопасности" НАТО

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на высказывания французского посла о построении многополярного мира. Леви, в частности, отметил, что "многополярность существовала и до февраля 2022 года", а его страна предлагала улучшить международную систему и коллективные действия на благо мира и безопасности.

"Хотелось бы отметить, насколько далеки от истины слова посла о том, что Париж предлагал "коллективные действия на благо мира и безопасности", - отреагировала Захарова. - В высшей степени странно слышать подобное от представителя государства, входящего в военный блок, который ведет многолетнюю геополитическую экспансию на восток. И это вопреки дававшимся еще советскому руководству заверениям не расширяться "ни на дюйм", а также взятым на себя на высшем уровне, в том числе по линии ОБСЕ, обязательствам уважать принцип равной и неделимой безопасности, не укреплять свою безопасность за чужой счет. Сегодня страны НАТО, включая Францию, ведут против России тотальную гибридную войну, балансируют на грани прямого вооруженного столкновения с нами".

Представитель российского дипведомства напомнила о натовской "агрессии в Европе против Югославии", бомбардировках Ливии и "уничтожении ливийской государственности", в чем Париж, по ее словам, "сыграл не последнюю и весьма неблаговидную роль".

Понимание многополярности

"Что касается ремарки посла о существовании многополярности до 2022 года и апелляции в этом контексте к неким усилиям Парижа по улучшению международной системы, если Франция что-то и продвигала все это время, то точно не многополярность, а западоцентричную концепцию "мультилатерализма", которая, по сути, является выражением однополярности, - подчеркнула Захарова. - Как мы могли убедиться за прошедшие годы, "мультилатерализм" предполагает не равноправный и взаимовыгодный межгосударственный диалог, а сохранение любой ценой, в том числе ценой большой крови, так называемого порядка, основанного на правилах. Эти правила фактически диктуются из Вашингтона и ряда европейских столиц и навязываются остальному международному сообществу как данность и аксиома для увековечивания глобальной гегемонии Запада".

Дипломат обратила внимание, что в западном понимании мироустройства все остальные государства должны "четко и беспрекословно" выполнять инструкции Запада. На тех же, кто отказывается это делать, оказывают разноплановое давление. "Задействуется западная информационно-пропагандистская машина, демонизирующая целые страны и народы, представляя их в качестве врага и обвиняя во всех грехах - авторитаризме, национализме, реваншизме. "Кто не с нами, тот против нас. Такова суть продвигаемого западными странами миропорядка. Все это совершенно точно не многополярность", - добавила она.

"Сегодня мир эволюционирует в русле подлинной многополярности. Это объективная реальность. Возможность доминирования одной страны или группы стран уступает место устройству, основанному на балансе сил и интересов глобально значимых центров принятия решений", - заключила Захарова.