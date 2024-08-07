АЦ ВКО: возможности эшелонированной системы ПВО России превосходят аналоги НАТО

ЦАМТО, 6 августа. Аналитический центр по вопросам воздушно-космической обороны (АЦ ВКО) опубликовал в журнале "Национальная оборона" статью, в которой дается сравнительная оценка российской эшелонированной системы ПВО с западными аналогами.

Как говорится в экспертном докладе АЦ ВКО, ярко выраженной особенностью современной воздушной угрозы является широчайшая номенклатура применяемых над полем боя средств воздушного нападения. Противостоять всем типам СВН в одиночку сегодня не в состоянии ни один ЗРК или ЗРС. Эффективная работа ПВО возможна лишь в рамках эшелонированной системы, в которой каждый ЗРК отвечает за "свои" зону ответственности и номенклатуру целей.

Как отметили в АЦ ВКО, в силу этого небезынтересным представляется сравнение ряда ключевых особенностей российских и западных ЗРК именно с точки зрения угроз, которые они в состоянии нивелировать в ходе общевойскового боя.

С учетом актуальности темы, аналитическая статья АЦ ВКО, опубликованная в журнале "Национальная оборона", приведена ниже в полном объеме.

"На дальних рубежах"

Дальний рубеж войсковой противовоздушной обороны представлен на мировом рынке, в первую очередь, российским ЗРС С-400 "Триумф" и американским MIM-104 Patriot. Каждый из них предназначен для поражения на большом удалении от обороняемых войск/объектов широкой номенклатуры целей, имеющих высокие предельные характеристики.

ЗРС С-400 способны перехватывать аэродинамические СВН на дальности до 380 км, высоте до 30 км. Дальность/высота поражения баллистических ракет – 30/25 км. Скорость целей – до 4,8 км/с. У ЗРК Patriot зона поражения аэродинамических СВН по дальности – до 160 км, по высоте – до 25 км, БР – 25 и 20 км, соответственно. Скорость цели – до 3 км/с.

В число приоритетных целей для средств ПВО большой дальности входят самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Не участвуя непосредственно в бою, они во многом определяют его успех, в основе которого всегда лежит разведка. Современные самолеты ДРЛОиУ способны вести разведку на дальности до 200-600 км (в зависимости от типа самолета и типа цели).

Как видим, ЗРС С-400 с ее дальностью поражения 380 км способна серьезно (на 2/3) ограничить зону боевой работы самолетов ДРЛОиУ, при этом полностью лишив их возможности обнаружить цели размером с истребитель и меньше. Учитывая же зону поражения ЗРК Patriot самолеты ДРЛОиУ способны решать все свои задачи, не входя в зону действия ПВО.

Другая приоритетная цель – бомбардировочная авиация. Разумеется, к сегодняшнему дню создана широкая номенклатура боеприпасов воздушного базирования с большой дальностью полета. В ряде случаев дальность пуска достигает 1000 км и больше, что позволяет бомбардировщику атаковать цели, вообще не входя в зону ПВО. Как следствие, приходится перехватывать уже выпущенные носителем боеприпасы.

Однако, здесь есть нюанс. Наиболее сложные цели – противорадиолокационные ракеты, специально предназначенные для поражения радаров систем ПВО, развивают феноменальную скорость – 3 и более Маха, но уже в силу этого не могут иметь столь же большую дальность полета.

Дальность пуска американских ПРР может достигать 100-150 км, российских – до 285 км. Таким образом, С-400 способна не допустить до точки пуска носитель любых ПРР. Patriot же способен противостоять только "своим соотечественникам" (старый английский принцип: "защита против своего калибра").

Среднее, оно же – центральное – звено

Приведенные выше границы зоны поражения по дальности ЗРК БД даны без учета возможности цели уменьшить высоту своего полета. Между тем, снизив высоту до малой и сверхмалой, СВН существенно уменьшает зону ПВО – опустившись ниже радиогоризонта, оно становится "невидимым".

Так, при высоте цели в 200 м ее радиовидимость простирается только до 65 км (при размещении антенны РЛС в 3 м над землей, без учета рельефа местности и изменения кривизны земной поверхности). Собственно, на этом и построен один из основных приемов прорыва ПВО – полет на малых и сверхмалых высотах. При дальности до цели в 65 км и менее сверхмощные ракеты ЗРК БД становятся избыточными – им не удается реализовать свою выдающуюся дальность полета.

Это не уменьшает, разумеется, значения ЗРК БД – заставляя пилотируемые СВН "прижиматься" к земле, они ограничивают их возможности по применению боеприпасов (а у самолетов ДРЛОиУ эффективность работы вообще напрямую зависит от высоты). Тем не менее, непосредственно перехват низколетящих фронтовых истребителей-бомбардировщиков и боевых вертолетов логично передать ЗРК средней дальности.

Советская, а затем и российская концепция эшелонированной ПВО всегда уделяла большое внимание зенитным ракетным комплексам средней дальности – их развитие шло непрерывно. Одним из лучших в мире средств ПВО является ЗРК "Викинг". Этот ЗРК СД в полной мере соответствуют условиям современного боя.

Натовские же стратеги в течение длительного периода не придавали значения развитию данного класса. Однако в последние годы появилось сразу несколько западных систем ПВО средней дальности, таких как IRIS-T SLM, NASAMS III и SAMP/T. Что свидетельствует об осознании, хотя и несколько запоздалом, роли ЗРК СД в бою. Подробное сравнение российских и западных ЗРК СД проведено в статье "Сравнение современных ЗРК средней дальности" (см. журнал "Национальная оборона" №2/2024). Здесь же мы кратко коснемся номенклатуры целей этих ЗРК, зоны их перехвата и возможностей по отражению массированного налета.

Максимальная дальность/высота перехвата аэродинамических целей составляет у "Викинга" 65/25 км, у ЗРК IRIS-T SLM, NASAMS III и SAMP/T соответственно – 40/20 км, 50/20 км, 60-80/20 км. "Викинг" способен перехватывать как аэродинамические, так и баллистические цели (последние – по наклонной дальности 25 км). Из западных аналогов возможность перехвата баллистики есть только у SAMP/T, у других "одноклассников" номенклатура целей заметно меньше.

Хотя боевые характеристики ЗРК СД позволяют им сбивать в зоне своей ответственности любые пилотируемые летательные аппараты, очевидно, что самолеты ДРЛОиУ, стратегические бомбардировщики и еще целый ряд СВН в зону ПВО СД попросту не пойдут. Цели у "среднеклассников" будут менее крупные. А это значит, что их может быть значительно больше.

При проектировании ЗРК "Викинг" этот аспект боевой работы был учтен в полной мере – комплекс располагает 120-144 ЗУР в зависимости от комплектации. Что примерно вдвое больше, чем у ЗРС С-400. БК западных ЗРК СД намного меньше – NASAMS-III несет 72 ЗУР, SAMP/T располагает только 48 ЗУР, а IRIS-T SLM – и вовсе 24 ЗУР (меньше, чем у ЗРК БД). Это сокращает возможности западных ЗРК СД по отражению массированного налета.

Приоритетными для комплексов средней дальности целями являются самолеты фронтовой авиации и боевые вертолеты. При работе вблизи линии боестолкновения эти СВН обычно "прижимаются к земле". Для истребителей-бомбардировщиков вполне рабочей является высота полета в 50 м (хотя такой полет весьма сложен, в силу чего относится к фигурам высшего пилотажа). На этой высоте цели дальность ее прямой радиовидимости составляет 36 км. Дальность перехвата оказывается еще меньше. Для западных ЗРК. Но не для "Викинга".

Российский комплекс оснащен радиолокатором подсвета и наведения РПН 9С36МЭ с выдвигаемой на высоту 21 м антенной, что раздвигает пределы радиовидимости до 41 км. И дело не только в том, что зона поражения увеличивается на треть, хотя это и важно. Гораздо важнее то, что если наблюдатель не видит самолет – то и самолет не видит наблюдателя. То есть, летя на высоте 50 м истребитель-бомбардировщик способен атаковать прикрываемый ПВО объект с расстояния не больше 25 км. Раздвинув зону обнаружения до 41 км, ЗРК "Викинг" оказывается способен перехватить носитель до того, как тот осуществит пуск своих боеприпасов.

Боевые вертолеты могут работать еще ниже. Но принципиально все так же – ЗРК "Викинг" обнаруживает СВН раньше, чем оно атакует прикрываемый объект. Западные ЗРК СД на это не способны.

В силу наличия в составе ЗРК "Викинг" РПН 9С36МЭ имеет "фору" в перехвате любых низколетящих целей. В том числе и крылатых ракет. Минимальная высота полета в режиме огибания местности у современных низколетящих КР составляет около 100 м. "Викинг" способен обнаружить их на дальности в 51 км. На дальности до 20 км производитель гарантирует перехват.

В зоне своей ответственности ЗРК "Викинг" превосходит по эффективности поражения "своей" номенклатуры целей любые иные средства ПВО. Но на меньшей дистанции – в зоне малой дальности – во многих случаях предпочтительным является "передача" низколетящих целей ЗРК МД, хотя бы исходя из критерия "эффективность/стоимость". В силу этого в российском комплексе СД реализована возможность выдачи прямого целеуказания средствам ПВО нижестоящего звена – ЗРК "Тор-М2".

"На входе в клинч"

Как было сказано выше, и стратегические бомбардировщики и фронтовая авиация располагают боеприпасами, которые они способны запускать, не входя в зону действия ПВО. В этом случае, соответственно, перехватывать необходимо уже не носители, а сами боеприпасы. В зоне малой дальности (до 16 км) оптимальным средством их поражения являются ЗРК малой дальности "Тор-М2". Помимо высокоточного оружия, номенклатура целей этого комплекса включает в себя БЛА, заполонившие в последнее время небо над полем боя, а также и пилотируемые ЛА – там, где они рискнут войти в зону ПВО малой дальности.

Сравнение российского ЗРК МД с западными аналогами – ЗРК VL MICA, IRIS-T SL, NASAMS II, SPYDER, приведено в статье "Концептуальные различия российских и западных ЗРК малой дальности" (см. журнал "Национальная оборона" №4/2023). Неоднократно отмечалось, что ЗРК "Тор-М2" превосходит западные ЗРК по большинству параметров. Остается лишь добавить, что с точки зрения войсковой ПВО, для ЗРК "Тор-М2" подобрать западный аналог для сравнения… в принципе невозможно.

Дело в том, что формально относясь к одному классу, по факту российские и западные ЗРК МД являются представителями различных родов войск. ЗРК "Тор-М2" является боевым средством войсковой ПВО. Если же оценить характер современного общевойскового боя, легко увидеть, что западные ЗРК МД вообще неспособны "служить в войсках".

Для прикрытия войск в бою, ЗРК МД вынужден выдвигаться почти вплотную к ЛБС. Здесь он оказывается в зоне досягаемости ствольной артиллерии противника. Единственные эффективное средство противодействия которой – маневр. Обычный алгоритм боевой работы ЗРК малой дальности на передовой – быстрое выдвижение на позицию с марша или из укрытия, часто – по пересеченной местности, быстрое развертывание на позиции, а лучше – еще на подходах к ней, перехват целей и последующий маневр уклонения, с выходом в укрытие или за пределы зоны действия артиллерии врага.

ЗРК "Тор-М2" решает эти задачи благодаря своим выдающимся маневренным характеристикам – гусеничному шасси повышенной проходимости, рекордно малому времени развертывания из походного порядка в боевой – 3 мин, возможности вести разведку воздушной обстановки и огонь на ходу. Дополнительным фактором устойчивости является легкое бронирование боевой машины.

В противовес российскому комплексу, у западных ЗРК МД возможность вести бой "на передке" практически отсутствует. В силу разнесенной компоновки, не только огонь, но и разведку воздушной обстановки они могут вести только с остановки. Причем – не такой уж и короткой: время развертывания/свертывания на позиции составляет 10-15 мин. Легкие корпусные конструкции могут поражаться даже мелкими осколками. Колесное шасси ограничивает свободу маневра.

Введение этих машин в общевойсковой бой по факту станет приговором расчетам – артиллерия расстреляет их еще до того, как они перехватят цель. Западные ЗРК способны выполнять боевые задачи либо находясь в тылу (объектовая ПВО), либо после разгрома противника (полицейские функции). Составить конкуренцию российским "Торам" в общевойсковом бою они не могут в принципе.

Таким образом, можно констатировать, что текущий и ожидаемый уровень развития средств воздушного нападения полностью подтверждает актуальность отечественной концепции эшелонированной ПВО, а высокие тактико-технические характеристики современных российских ЗРС и ЗРК делают их лучшими представителями своих классов, способными обеспечить эффективное противовоздушное прикрытие войск в зоне своей ответственности, говорится в статье АЦ ВКО, опубликованной в журнале "Национальная оборона".