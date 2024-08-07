Володин: США и ЕС могут привести мир к трагическим последствиям из-за Украины

Председатель Госдумы отметил, что речь идет о поставках самолетов и ракет, а также о координации военных действий

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Руководители США и ЕС, координируя военные действия на Украине и поставляя ей оружие, могут привести мир к трагическим последствиям. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Когда Вашингтон и Брюссель, угрожая безопасности России, поставляют самолеты и ракеты, занимаются координацией военных действий на Украине, парламенты и граждане США и Евросоюза должны понимать, что своими действиями выжившие из ума руководители их государств могут привести мир к трагическим последствиям", - написал Володин в своем Telegram-канале.