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Известия.ru

Расчет БМП-2М рассказал о безуспешных попытках ВСУ ее подбить

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Боевая машина пехоты (БМП-2М) с универсальным боевым модулем «Бережок» бьет из 30-миллиметровой пушки, которая способна пробивать даже бетонные укрытия, рассказали «Известиям» военнослужащие ВС РФ. В лесополосе около населенного пункта Липцы им приходится преодолевать оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и их хорошо замаскированные пулеметные точки.


Свою машину военнослужащие называют «фартовой», потому что все попытки операторов вражеских БПЛА подбить ее не увенчались успехом. Экипаж готовит БМП-2М к очередному боевому выходу: устанавливает противотанковый ракетный комплекс «Корнет», противодроновую безопасность обеспечивают наваренные металлические конструкции, маскировочные и антидроновые сети.

Как рассказал старший механик-водитель с позывным Дед, один из дронов, который налетел на БМП в лесополосе, стал талисманом расчета на корпусе боевой машины.

«Попал в сетку защиты, защита выдержала, машина ушла невредимой. Надежная, крепкая, проверенная временем машина. Постоянно совершенствуем. А тогда мы работали с открытых позиций. Влетела в нас «птичка» (беспилотник. — Ред.) с фугасным зарядом. Попала в нашу броню наваренную. Машина ушла. Отработали и ушли в отстойник. Она [птичка] осталась у нас, мы и повесили как талисман», — рассказал он корреспонденту «Известий» Владиславу Харченко.

По словам Деда, экипаж боевой машины ищет точки, откуда будут вести огонь, согласовывает с руководством, а когда обнаруживается цель, экипаж выкатывается на закрытую позицию и работает по корректировке.

«К нам FPV-дрон прилетал, и ПТУР над нами пролетал, и минометом по нам работали, и еще прямой контакт был, но мы ушли. У нас задача была — довезти десант, отработать по посадке, чтобы они спрыгнули и заняли позиции, а мы ушли. Ушли с победой», — добавил военнослужащий.

Обновленная БМП с универсальным боевым модулем «Бережок» имеет стальную броню, толщина которой достигает 23 мм. Благодаря системе наблюдения противник у наводчика как на ладони.

«Теперь система стоит, есть тепловизор. В пределах 5 км круговой обзор, я могу наблюдать за целью и видеть все передвижения противника. Уже от нее не спрячешься», — сообщил наводчик-оператор с позывным Утюг.

По его мнению, улучшения башни в БМП очень хорошие, по сравнению с прошлыми версиями боевой машины. Настолько, что «можно уже пробовать тягаться и с танками», отметил боец.

Все эти обновления военной техники помогают военнослужащим ВС РФ выполнять более широкий спектр задач и оказывать необходимую помощь пехоте группировки войск «Север» в продвижении на харьковском участке.

29 июля российские военнослужащие рассказали «Известиям», как танкисты на западном направлении ведут активную работу, чтобы определить позиции противника и вынудить его выйти из укрепленного района.

6 сентября 2023 года военный эксперт, полковник в отставке, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов рассказал «Известиям» о модернизации, которая значительно поднимает технические характеристики БМП-2М с боевыми отделениями «Бережок». В тот день стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») поставил Минобороны новую партию модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М с боевыми отделениями «Бережок».


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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