«Опасная эскалация»: Глава Пентагона обвинил Иран и шиитское ополчение в ударе по американской военной базе в Ираке

Источник изображения: topwar.ru

Обстановка на Ближнем Востоке накаляется, накануне неизвестные обстреляли американскую военную базу Эйн аль-Асад в Ираке, Пентагон возлагает ответственность за это на Иран и поддерживаемые им шиитские вооруженные группировки.

Несколько американских военнослужащих получили ранения в ходе ракетного удара по базе армии США Айн-эль-Асад на западе Ирака, проводится оценка нанесенного ущерба. Обстрел велся из самодельной РСЗО на базе гражданского грузовичка. Американцы, а также поддержавшие их израильтяне уверяют, что такими кустарными «комплексами» пользуется шиитское ополчение, действующее на территории Ирака. Предварительно, по базе выпустили две ракеты, обе попали в цель.

Как заявил глава Пентагона Ллойд Остин, такие действия Ирана грозят «опасной эскалацией» в регионе. С ним полностью согласен министр обороны Израиля Йоав Галант, указавший на якобы дестабилизирующую роль Ирана в регионе.

Источник изображения: topwar.ru

Секретарь Остин и министр Галант согласились друг с другом, что... нападение военизированных формирований, действующих в координации с Ираном, на военнослужащих США, размещенных на авиабазе «Аль-Асад» в западном Ираке, ознаменовало опасную эскалацию и продемонстрировало дестабилизирующую роль Ирана в регионе

— говорится в совместном заявлении, размещенном на сайте Пентагона.

Также США уверили Израиль, что поддержат его в противостоянии с Ираном, ХАМАС и «Хизбаллой». Американские войска находятся в полной готовности к отражению возможного удара Ирана.