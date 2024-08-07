Армения отказалась принимать участие в военных учениях ОДКБ «Взаимодействие-2024»

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Армения не примет участие в учениях Организации Договора о коллективной безопасности «Взаимодействие-2024», армянское руководство приняло решение не отправлять военнослужащих в Киргизию. Об этом говорится в сообщении ОДКБ.

Ереван проинформировал секретариат ОДКБ в отказе участвовать в учениях «Взаимодействие-2024», которые пройдут на территории Киргизии с 3 по 15 сентября этого года. Причину отказа армянское руководство не называет, но она и так понятна, нынешняя Армения под руководством Пашиняна сделала ставку на Запад. Уже прошли совместные учения с американской армией, зачем теперь тренироваться с силами ОДКБ, когда есть такие «защитники», как американцы.

Армянская сторона проинформировала, что участие в учениях не планирует

- говорится в сообщении ОДКБ.

Как ранее заявили в Минобороны Армении, США пришлют в Ереван своего специального представителя, который будет координировать действия армянских вооруженных сил, а также оказывать помощь в их развитии. Американцы обещают сделать из армянской армии «мощные силы», способные противостоять «внешним врагам», кем бы они ни оказались.

Между тем, как заявили в секретариате ОДКБ, коллективные силы оперативного реагирования стран, входящих в организацию, на учениях в Киргизии отработают проведение операции по разрешению вооруженного конфликта в Центральноазиатском регионе.