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ТАСС

WSJ: Запад не хочет финансировать восстановление Украины

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Разрушения в Одесском морском порту
Разрушения в Одесском морском порту.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Ukrainian Infrastructure Ministry

Бывший операционный директор Агентства по международному развитию США Макс Приморац заявил изданию, что стоимость восстановления может составить порядка $1 трлн

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. США и страны Европейского союза не собираются финансировать восстановление Украины после конфликта. Такое мнение выразил в колонке для газеты The Wall Street Journal бывший операционный директор Агентства по международному развитию США (USAID) Макс Приморац.

Как пишет эксперт, стоимость восстановления Украины может составить порядка $1 трлн, при этом ни в США, ни в Европе "нет никакого желания использовать доллары налогоплательщиков для того, чтобы финансировать реконструкцию Киева".

По мнению бывшего сотрудника USAID, для восстановления Украины ее власти должны будут пойти на несколько шагов. В частности, считает Приморац, правительство страны должно будет осуществить экономические реформы, а также осуществить приватизацию или ликвидировать порядка 3,5 тыс. государственных предприятий. Помимо этого, Украину надо будет побудить к тому, чтобы "открыть свой энергетический, сельскохозяйственный, технологический и оборонный сектора для инвесторов США", полагает он. 

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