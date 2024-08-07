Военный летчик в запасе рассказал о главных недостатках F-16

Военный летчик в запасе, администратор Telegram-канала Fighterbomber рассказал ТАСС о главных недостатках истребителей F-16:
- Один двигатель;
- индикация на английском языке;
- отсутствие боевого опыта эксплуатации F-16 у украинских летчиков;
- нет мощностей для ремонта и обслуживания самолета на авиазаводах Украины;
- отсутствие необходимого количества летчиков и инженеров у ВСУ.
4 августа Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила от западных союзников первую партию истребителей F-16. Ранее британский журнал The Economist сообщал, что в общей сложности украинские власти смогут рассчитывать на 79 истребителей F-16.