Военный летчик в запасе рассказал о главных недостатках F-16

Военный летчик в запасе, администратор Telegram-канала Fighterbomber рассказал ТАСС о главных недостатках истребителей F-16:

Один двигатель;

индикация на английском языке;

отсутствие боевого опыта эксплуатации F-16 у украинских летчиков;

нет мощностей для ремонта и обслуживания самолета на авиазаводах Украины;

отсутствие необходимого количества летчиков и инженеров у ВСУ.

4 августа Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила от западных союзников первую партию истребителей F-16. Ранее британский журнал The Economist сообщал, что в общей сложности украинские власти смогут рассчитывать на 79 истребителей F-16.