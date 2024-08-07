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Известия.ru

Родственники-танкисты рассказали об особенностях работы в экипаже Т-72

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Династия танкистов — командир боевой машины и двое его племянников — участвуют в боях на южнодонецком направлении в зоне спецоперации. Первый раз выезжать на боевую работу было страшно — не за себя, а за родственников, рассказал «Известиям» командир экипажа Т-72 с позывным Токио.


«Решили где-то в 2022 году в кругу семьи, всё обговорили — что поедем, подпишем контракт. Младшим надо было еще на срочную службу идти, но вместо этого решили подписать контракт. Всё равно неприятно было бы дома сидеть, зная, что младшие здесь находятся, а ты отсиживаешься. Совесть не позволила бы», — рассказал Токио историю семейного решения отправиться на службу в зону СВО.

Оператор-наводчик с позывным Лисеныш добавил, что двигало ими еще и желание помочь уже воюющим знакомым. Прибыв в зону спецоперации, родственники заверили, что вместе им держаться надежнее и проще.

Как выяснил корреспондент «Известий» Станислав Григорьев, в российской армии предусмотрена такая возможность — служить в одном подразделении братьям, племянникам и людям с другими степенями родства.

Командование пошло навстречу родственникам из Забайкалья и позволило им быть не только в одной роте, но и в одном танке. С той поры они всегда вместе. В боевой машине они вместе и горели, и выходили из-под обстрела, получив повреждение.

«Когда нас подбили, механик-водитель, то есть я, отъехал, чтобы пропустить колонну, и вылез. Наводчик застопорил башню, чтобы она меня не задавила в этот момент. И прикрывали воздух, пока командир танка раскручивал средства связи», — вспоминал механик-водитель с позывным Тоби.

Командир Токио после этого три месяца провел в госпитале, потом вернулся на фронт. Их новая машина оснащена по последнему слову военной техники. Есть и экраны от дронов, и специальные сетки. В них беспилотники-камикадзе иногда запутываются, словно мухи.

Сейчас танки группировки войск «Восток» оборудованы так, что могут одновременно выдерживать удары до восьми FPV-дронов. Боевые машины используют для поддержки штурмовиков и стрельбы с закрытых огневых позиций.

Родственники-танкисты провели на переднем крае фронта столько времени, что каждый новый бой их больше не страшит, скорее волнует. Хотя первый, не полигонный, выезд в сторону противника командир запомнил на всю жизнь.

«Первый раз когда выезжали на работу, вот страшно было. Не то что за себя, за младших. Я как старший из семьи приехал, я за них головой отвечаю», — признался Токио в беседе с корреспондентом Григорьевым.

3 августа экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Центр» в составе бронегруппы, включающей в себя две боевые машины пехоты (БМП), сообщили «Известиям», как поразил опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции. Бойцы рассказали,как усовершенствовали свой танк, чтобы сделать его сильнее и неуязвимее перед противником.

2 августа в Минобороны РФ сообщили, что экипажи танков Т-72Б3 группировки российских войск «Север», оказывая поддержку мотострелковым и штурмовым подразделениям Вооруженных сил (ВС) РФ, уничтожили опорники и боевую технику украинской армии.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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