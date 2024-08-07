В зоне СВО испытывают новейший комплекс спутниковой связи

Представители ВПК испытывают новейший комплекс спутниковой связи на передовой

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 авг – РИА Новости. Представители российской военной промышленности испытывают новейший комплекс спутниковой связи на передовой, передаёт корреспондент РИА Новости с места испытаний.

"Один из примеров таких комплексов это вот такой рюкзачок.... Сама станция занимает половину рюкзака. Остальное — это необходимая периферия. Переносит один человек, расчёт — один-два человека. Это позволяет оперативно на местности, где-нибудь в посадке или на передовой, развернуть данный комплекс и использовать ресурсы космических аппаратов для передачи видеосигналов либо передачи сигналов боевого управления", - рассказал РИА Новости представитель военной промышленности с позывным "Каскад".

На передовой представители ВПК ведут непрерывную работу. В опытную эксплуатацию передаются новые образцы вооружений и средств связи. По словам представителя военной промышленности, в последнее время наметилась тенденция миниатюризации комплексов, поскольку большие машины сейчас достаточно просто уничтожаются.

"Сейчас очень много нового оборудования, новых классов вооружений. Смотрим, как себя ведёт техника в рамках разведывательно-огневых контуров. Это мобильный РЭР (комплекс радиоэлектронной разведки), который можно выставить практически в любом месте. Переносится он двумя людьми, выставляется в течение пяти минут. Вычисляются любые радиосигналы со стороны противника, вычисляются координаты, передаются в последующую работу для артиллерии либо "высотных птичек" для дополнительной разведки и, соответственно, наносится поражение по этим координатам", - рассказал "Каскад".

Представитель промышленности показал РИА Новости защищённый смартфон с приложениями, которые помогают принимать решения на передовой. По словам разработчиков, эти программы помогут командирам оперативно получать информацию о происходящем и моментально принимать решения.