Войти
ТАСС

Эксперт объяснил, почему F-16 "вряд ли вскроют" ПВО РФ

212
0
0
Истребитель F-16
Истребитель F-16.
Источник изображения: AP Photo/ Efrem Lukatsky

Военный летчик в запасе, администратор Telegram-канала Fighterbomber отметил, что все виды вооружений, которыми F-16 могли бы взламывать ПВО РФ, уже были использованы украинской стороной на советских самолетах, однако удачными эти попытки не были

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. F-16 со специальным вооружением вряд ли вскроют российские системы ПВО, заявил ТАСС военный летчик в запасе, администратор Telegram-канала Fighterbomber.

По его словам, все виды вооружений, которыми F-16 могли бы взламывать ПВО РФ, уже были использованы украинской стороной на советских самолетах, однако удачными эти попытки не были.

"У нас в СВО, конкретно в боевых действиях, не используются истребители 4-го поколения. Все наши истребители имеют поколение 4+ или 4++. Примерно по вообще всем характеристикам F-16 как носитель проигрывают нашим истребителям, но это не значит, что они не смогут противостоять нашим истребителям и иногда побеждать. Решать исход боя будет тактика и оружие. Не самолет. Победит тот, кто хитрее и умнее", - отметил он, добавив, что сбивать самолеты такого типа будет сложнее, чем те, которые сейчас стоят на вооружении украинской стороны.

Ранее военный летчик в запасе рассказал о главных недостатках F-16.

4 августа Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила от западных союзников первую партию истребителей F-16. При этом он не уточнил, сколько именно самолетов передали Киеву и где они будут базироваться. До этого британский журнал The Economist информировал, что Украина получила 10 истребителей F-16 от западных стран, планируется, что к концу года их число возрастет до 20. По информации издания, в общей сложности украинские власти смогут рассчитывать на 79 истребителей F-16, Запад продолжит передавать самолеты поэтапно в течение 2025 года. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
F-16
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.08 07:34
  • 3191
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.08 04:33
  • 0
"Синергетический эффект" применительно к ПВО
  • 07.08 02:50
  • 1
Ответ на "В США предупредили Украину об опасности в воздухе"
  • 06.08 22:44
  • 0
Немного общих сведений о ПВО/ПРО (в свете статьи "Названы преимущества российских средств ПВО перед аналогами НАТО")
  • 06.08 22:04
  • 2
«В войнах будущего десантам места нет»: какими должны быть ВДВ
  • 06.08 19:07
  • 2
Ответ на ""«В войнах будущего десантам места нет»: какими должны быть ВДВ"
  • 06.08 16:05
  • 191
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 06.08 15:30
  • 0
Попытка пойти ва-банк
  • 06.08 09:46
  • 1
Ответ на "Российский эксперт предположил, что США могут передать Украине фрегаты типа Oliver Hazard Perry"
  • 06.08 01:39
  • 0
Как украинцы могут противостоять русским.
  • 05.08 11:57
  • 1
Ответ на "Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для..."
  • 05.08 08:35
  • 2
Суд в Москве арестовал гендиректора "Военторга" Павлова по делу о мошенничестве
  • 04.08 18:37
  • 564
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 04.08 17:58
  • 293
Космонавтика Илона Маска
  • 04.08 03:07
  • 2
Зачем России нужна Индонезия