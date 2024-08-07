Эксперт объяснил, почему F-16 "вряд ли вскроют" ПВО РФ

Военный летчик в запасе, администратор Telegram-канала Fighterbomber отметил, что все виды вооружений, которыми F-16 могли бы взламывать ПВО РФ, уже были использованы украинской стороной на советских самолетах, однако удачными эти попытки не были

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. F-16 со специальным вооружением вряд ли вскроют российские системы ПВО, заявил ТАСС военный летчик в запасе, администратор Telegram-канала Fighterbomber.

По его словам, все виды вооружений, которыми F-16 могли бы взламывать ПВО РФ, уже были использованы украинской стороной на советских самолетах, однако удачными эти попытки не были.

"У нас в СВО, конкретно в боевых действиях, не используются истребители 4-го поколения. Все наши истребители имеют поколение 4+ или 4++. Примерно по вообще всем характеристикам F-16 как носитель проигрывают нашим истребителям, но это не значит, что они не смогут противостоять нашим истребителям и иногда побеждать. Решать исход боя будет тактика и оружие. Не самолет. Победит тот, кто хитрее и умнее", - отметил он, добавив, что сбивать самолеты такого типа будет сложнее, чем те, которые сейчас стоят на вооружении украинской стороны.

Ранее военный летчик в запасе рассказал о главных недостатках F-16.

4 августа Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила от западных союзников первую партию истребителей F-16. При этом он не уточнил, сколько именно самолетов передали Киеву и где они будут базироваться. До этого британский журнал The Economist информировал, что Украина получила 10 истребителей F-16 от западных стран, планируется, что к концу года их число возрастет до 20. По информации издания, в общей сложности украинские власти смогут рассчитывать на 79 истребителей F-16, Запад продолжит передавать самолеты поэтапно в течение 2025 года.