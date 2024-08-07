Подлодка ТОФ уничтожила "вражеский" корабль на учениях в Японском море

Подлодка ТОФ уничтожила торпедой "вражеский" корабль на учениях в Японском море

ВЛАДИВОСТОК, 6 авг – РИА Новости. Подводная лодка Тихоокеанского флота (ТОФ) "Комсомольск-на-Амуре" уничтожила торпедой "вражеский" корабль в рамках учений в заливе Петра Великого в Японском море, сообщает ТОФ.

По легенде учений, экипажу подлодки "Комсомольск-на-Амуре" была поставлена задача скрытно приблизиться к цели, нанести поражение условному вражескому кораблю, который имитировала специальная мишень, и также скрытно уйти из района. Выполнение задачи для подводников осложняло нахождение в акватории трех корветов Тихоокеанского флота, которые вели поиск подлодки.

"Экипаж подводной лодки успешно выполнил поставленную задачу. Стрельба была проведена двумя учебными торпедами с соблюдением требований безопасности. После поражения цели подводная лодка "Комсомольск-на-Амуре" отработала задачу скрытного выхода из района и уклонения от преследования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятие прошло в соответствии с планом боевой подготовки ТОФ в морском полигоне в Японском море.