Войти
ТАСС

СМИ: истребители F-16 США не переломят ситуацию в украинском конфликте

200
0
0
Истребители F-16
Истребители F-16.
Источник изображения: topwar.ru

Как пишет издание Global Times, "Россия способна ответить на развертывание этих боевых машин", а их поставка Киеву лишь приведет к дальнейшей эскалации

ПЕКИН, 6 августа. /ТАСС/. Киевский режим не сможет переломить ситуацию в свою пользу в украинском конфликте благодаря американским истребителям F-16, так как современные боевые самолеты российских ВВС ставят под угрозу эффективность этих военных поставок. Такую точку зрения приводит газета Global Times.

"Сами по себе F-16 не переломят ситуацию на поле боя, <...> поскольку, как считают армейские аналитики, Россия способна ответить на развертывание этих боевых машин", - подчеркивается в материале издания.

В частности, газета ссылается на китайского военного эксперта Вэй Дунсюя, который напоминает, что российские войска располагают современными истребителями и способны обнаружить места базирования американских боевых машин. "Если эти F-16 собьют или повредят, Украине и Западу будет сложно поддерживать эффективные и действенные поставки таких вооружений", - полагает он.

Как уточнил Вэй Дунсюй, украинским летчикам еще предстоит освоить новые истребители, которые "не будут использоваться для выполнения сложных миссий". По его словам, Киев применит F-16 прежде всего для обеспечения сохранности ключевых объектов инфраструктуры и противодействия авиации РФ с целью ее вытеснения из воздушного пространства Украины, а также для оказания поддержки наземным силам.

Китайские аналитики, на которых ссылается издание, считают, что поставки F-16 приведут к дальнейшей эскалации конфликта и лишат "и без того слабых надежд на мир". По их мнению, украинское военное командование будет применять эти истребители в основном для защиты Киева. Кроме того, Россия "приложит большие усилия, чтобы нанести удар по не очень развитой системе материально-технического обеспечения" Украины.

4 августа украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что западные союзники передали Киеву первую партию F-16. Как сообщил ранее британский журнал The Economist, Украина получила 10 таких боевых машин, а к концу 2024 года их количество возрастет до 20. Всего же, как отмечается, украинские власти могут рассчитывать на 79 таких истребителей. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.08 07:34
  • 3191
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.08 04:33
  • 0
"Синергетический эффект" применительно к ПВО
  • 07.08 02:50
  • 1
Ответ на "В США предупредили Украину об опасности в воздухе"
  • 06.08 22:44
  • 0
Немного общих сведений о ПВО/ПРО (в свете статьи "Названы преимущества российских средств ПВО перед аналогами НАТО")
  • 06.08 22:04
  • 2
«В войнах будущего десантам места нет»: какими должны быть ВДВ
  • 06.08 19:07
  • 2
Ответ на ""«В войнах будущего десантам места нет»: какими должны быть ВДВ"
  • 06.08 16:05
  • 191
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 06.08 15:30
  • 0
Попытка пойти ва-банк
  • 06.08 09:46
  • 1
Ответ на "Российский эксперт предположил, что США могут передать Украине фрегаты типа Oliver Hazard Perry"
  • 06.08 01:39
  • 0
Как украинцы могут противостоять русским.
  • 05.08 11:57
  • 1
Ответ на "Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для..."
  • 05.08 08:35
  • 2
Суд в Москве арестовал гендиректора "Военторга" Павлова по делу о мошенничестве
  • 04.08 18:37
  • 564
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 04.08 17:58
  • 293
Космонавтика Илона Маска
  • 04.08 03:07
  • 2
Зачем России нужна Индонезия