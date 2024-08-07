СМИ: истребители F-16 США не переломят ситуацию в украинском конфликте

Как пишет издание Global Times, "Россия способна ответить на развертывание этих боевых машин", а их поставка Киеву лишь приведет к дальнейшей эскалации

ПЕКИН, 6 августа. /ТАСС/. Киевский режим не сможет переломить ситуацию в свою пользу в украинском конфликте благодаря американским истребителям F-16, так как современные боевые самолеты российских ВВС ставят под угрозу эффективность этих военных поставок. Такую точку зрения приводит газета Global Times.

"Сами по себе F-16 не переломят ситуацию на поле боя, <...> поскольку, как считают армейские аналитики, Россия способна ответить на развертывание этих боевых машин", - подчеркивается в материале издания.

В частности, газета ссылается на китайского военного эксперта Вэй Дунсюя, который напоминает, что российские войска располагают современными истребителями и способны обнаружить места базирования американских боевых машин. "Если эти F-16 собьют или повредят, Украине и Западу будет сложно поддерживать эффективные и действенные поставки таких вооружений", - полагает он.

Как уточнил Вэй Дунсюй, украинским летчикам еще предстоит освоить новые истребители, которые "не будут использоваться для выполнения сложных миссий". По его словам, Киев применит F-16 прежде всего для обеспечения сохранности ключевых объектов инфраструктуры и противодействия авиации РФ с целью ее вытеснения из воздушного пространства Украины, а также для оказания поддержки наземным силам.

Китайские аналитики, на которых ссылается издание, считают, что поставки F-16 приведут к дальнейшей эскалации конфликта и лишат "и без того слабых надежд на мир". По их мнению, украинское военное командование будет применять эти истребители в основном для защиты Киева. Кроме того, Россия "приложит большие усилия, чтобы нанести удар по не очень развитой системе материально-технического обеспечения" Украины.

4 августа украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что западные союзники передали Киеву первую партию F-16. Как сообщил ранее британский журнал The Economist, Украина получила 10 таких боевых машин, а к концу 2024 года их количество возрастет до 20. Всего же, как отмечается, украинские власти могут рассчитывать на 79 таких истребителей.