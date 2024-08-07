В зоне СВО применили FPV-дрон "Ветер", поражающий цель с помощью ИИ

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. В зоне спецоперации начали применяться FPV-дроны "Ветер" с искусственным интеллектом, которые автоматически наводят на цель без участия оператора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании-разработчика.

"Особенности искусственного интеллекта позволяют наводить FPV-дрон "Ветер" на цель без дополнительных усилий оператора. Появляется целеуказатель, происходит захват цели, и дрон в автономном режиме летит к ней. Это позволяет в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы достигать поставленных результатов. Наши дроны успешно прошли полетные испытания главного управления инновационного развития Минобороны РФ, что подтверждают соответствующие протоколы", - отметили в организации.

В настоящее время аппараты уже применяются в зоне специальной военной операции. "Мы на постоянной основе поставляем свои аппараты в зону спецоперации. Объем поставок достиг 3 000 дронов ежемесячно", - сообщили в компании.

Управление и запуск дронов "Ветер" осуществляется на удаленном расстоянии от оператора. "Благодаря нашему дополнительному оборудованию - выносам воздушным или проводным - оператор находится в безопасном месте. В линейке наших FPV-дронов две модели - "Ветер 10" и "Ветер 13". Оснастить искусственным интеллектом можно любую. Мы идем к универсальности. Наши дроны будут служить платформой, на которую устанавливается камера, подходящая под задачи, подключается нужная связь или видеоуправление под любые частоты, а также другое необходимое оборудование", - подчеркнули в компании.

Грузоподъемность дрона "Ветер 10" составляет до 3,5 кг, "Ветер 13" - до 8 кг. Максимальная скорость полета аппаратов - 150 км/ч, дальность полета - до 20 км.