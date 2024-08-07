План США относительно нового "Срединного коридора" (Cumhuriyet, Турция)

Cumhuriyet: США стремятся рассорить Китай и Турцию

США активно расширяют свое присутствие в Закавказье и стремятся снизить влияние России в этом регионе, пишет автор статьи для Cumhuriyet. Именно с этой целью Вашингтон работает над созданием нового торгового маршрута, открытие которого заденет интересы Москвы — а заодно и Пекина с Анкарой.

Мехмет Али Гюллер

Для США главное в международных отношениях — это то, куда идут деньги, трубопроводы, коридоры. Вопросы же вроде защиты демократии, прав человека, прозрачности политического процесса не принципиальны. Это кнуты, используемые для того, чтобы вести те или иные страны в желаемом направлении.

Почему США, например, добиваются соглашения между Азербайджаном и Арменией на Кавказе, не совещаясь с Россией? Почему пригрозили Грузии, чтобы она не принимала закон об иностранных агентах? Почему после принятия данного закона США и ЕС охладили отношения с Грузией?

Мы говорили об этом в нашей недавней статье под названием "План США в отношении Черного моря и Кавказа". США пригласили министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна на мероприятия, приуроченные к саммиту НАТО в Вашингтоне. В МИД Армении будет работать представитель Пентагона. США пытаются открыть южный фронт против России и вклиниться в треугольник Турция — Россия — Иран. Это все? Поясним.

Что США предложили Узбекистану и Казахстану

Два месяца назад торговый представитель США Кэтрин Тай (Katherine Tai) посетила Казахстан и Узбекистан. В ее кейсе была папка об альтернативном "Срединном коридоре". Тай предложила создание нового торгового коридора, который соединил бы Центральную Азию с Европой через Кавказ и Турцию. Одним словом, Вашингтон предложил Узбекистану и Казахстану "обойти" Китай и Россию.

Дело в том, что США поставили себе стратегическую цель: отрезать инициативу "Один пояс — один путь", предложенную Китаем, от ряда регионов. Напомним, в прошлом году для противодействия китайской инициативе было объявлено о спонсируемом Соединенными Штатами проекте "Экономический коридор Индия — Ближний Восток — Европа". Маршрут из Индии в Объединенные Арабские Эмираты по морю, оттуда в Израиль по суше через Саудовскую Аравию и Иорданию, а затем в Грецию снова морским путем был отложен в долгий ящик после начала операции ХАМАС "Потоп Аль-Аксы" 7 октября прошлого года.

Теперь же США планируют создать коридор Центральная Азия — Кавказ — Европа, направленный в целом против инициативы "Один пояс — один путь" и в частности — против "Срединного коридора", который важен для развития сотрудничества между Турцией и Китаем.

Взаимодействие Китая — Турции — Грузии по "Срединному коридору"

На прошлой неделе в Сенате США прошли слушания на тему "Будущее Европы". Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен (James O’Brien) в своем выступлении рассказал об этом плане. Речь шла о создании торгового коридора, который возьмет начало в Центральной Азии, пройдет через территории Армении и Азербайджана и достигнет Европы.

В выступлении О’Брайена Грузия не упоминалась, но при этом говорилось о том, что Баку и Ереван договорились о демаркации границы. Если сравнить с предыдущими заявлениями, то можно явственно увидеть, что США в этом коридоре пытаются заменить Грузию Арменией.

Так почему же в этом торговом коридоре нет Грузии? Почему США хотят финансировать грузинские средства массовой информации и неправительственные организации, а грузинское правительство сопротивляется этому принятием закона об иноагентах?

Потому что нынешнее правительство Грузии противодействует попыткам США открыть южный фронт против России, планам Вашингтона в отношении Черного моря и даже сотрудничает с Китаем в Черном море. Китай в рамках нынешнего "Среднего коридора" строит в Грузии морской порт Анаклия, при этом объем инвестиций составит 600 миллионов долларов.

Тот самый сигнал Фидана в Китае

Теперь коснемся измерения вопроса, связанного с Турцией... Как вы помните, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (Hakan Fidan) в начале июня текущего года посетил Китай, где подал определенные сигналы, которые крайне встревожили турецкий проатлантический фланг. Настолько, что даже СМИ, подконтрольные правящей Партии справедливости и развития Турции, не освещали заявления Фидана и, наоборот, пестрили заголовками, обвиняющими Китай.

Одним из важных посланий, озвученных главой турецкой дипломатии, было следующее: "В это время инициатива „Один пояс — один путь“ и предложенный нами „Срединный коридор Восток — Запад через Каспийское море“ приобрели еще большее значение. Мы стремимся предпринять конкретные шаги для гармонизации „Срединного коридора“ с инициативой „Пояс и путь“ и его интеграции с некоторыми другими транспортными коридорами, такими как „Путь развития“ в Ираке" (04.06.2024).

Иными словами, США с помощью альтернативного "Среднего коридора" в то же время стремятся подорвать турецко-китайское сотрудничество.

В заключение должен напомнить: тем игроком, которого США использовали и взращивали для того, чтобы забраться поглубже в Центральную Азиию после распада СССР, было движение Гюлена (турецкий проповедник, обвиненный турецкими властями в создании и руководстве террористической организацией и организации попытки госпереворота в Турции в 2016 году, — прим. ИноСМИ)!