Госдеп заявил, что США постоянно оценивают потребности Украины

Руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер добавил, что Вашингтон пытается отвечать требованиям украинских военных

ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. США на постоянной основе проводят оценку потребностей Украины и корректируют ограничения на применение предоставленного ими оружия. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, комментируя возможность применения истребителей F-16 для нанесения ударов вглубь российской территории.

"Ранее я уже говорил об этом, и мой ответ не изменился. Мы постоянно оцениваем потребности украинских военных, изучаем обстановку в сфере безопасности и пытаемся отвечать их требованиям. Это процесс, которого мы придерживаемся с самого начала", - сообщил Миллер, коснувшись соответствующего вопроса. По его утверждению, США "придерживаются такого подхода, когда речь заходит как о передаче конкретного оружия, так и об ограничениях на применение этого оружия".

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил в интервью ТАСС, что Соединенные Штаты ограничили зону применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) F-16, однако появление у Киева этих самолетов, способных нести ядерное оружие, в любом случае представляет собой "серьезную угрозу национальной безопасности Российской Федерации".

Президент России Владимир Путин указывал ранее, что поставки Украине новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приведут к затягиванию ситуации. Он также отмечал, что эти истребители в случае их появления у ВСУ будут гореть так же, как другая разрекламированная Западом военная техника, поставляемая Киеву.

Должностные лица американской администрации, в том числе помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, неоднократно признавали в последние месяцы, что передача Западом Киеву самолетов F-16 не способна сыграть решающую роль в боях на Украине. Эти поставки не могут кардинально переломить ход военных действий в пользу Киева, свидетельствовал министр ВВС США Фрэнк Кендалл.