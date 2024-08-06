"Бои неминуемы". Когда украинские F-16 сразятся с российскими Су-35С

Полковник Ходаренок предрек бои между истребителями F-16 и Су-35С в ближайшее время

Воздушные силы Украины получили первые четыре (по другим данным - шесть) многофункциональных истребителей F-16. Как Киев применит их и почему воздушные бои между Су-35С/Су-30СМ и F-16 произойдут совсем скоро - в материале военного эксперта «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Информация о местах базирования поступивших на оснащение Воздушных сил Украины многофункциональных истребителей F-16 весьма противоречивая. По одним данным, они совершили посадку на аэродроме Васильков в Киевской области, где по этому поводу выступил с несколькими заявлениями президент Украины Владимир Зеленский. По данным Telgram-канала Condottiero, машины приземлись на аэродроме Лиманское в Одесской области (в 60 км к северо-западу от Одессы).

Что касается числа боевых машин, полученных ВСУ, то и здесь нет ясности. То ли Воздушные силы Украины получили четыре истребителя, то ли шесть (называется и цифра десять).

По большому счету, в сложившейся обстановке такую разноголосицу в оценках и мнениях следует считать даже нормальной, поскольку элементы оперативной маскировки со стороны ВСУ никто не отменял. По этим же причинам критически следует отнестись и к тому, что для прикрытия аэродрома Лиманское развернуты батарея ЗРС Patriot и два ЗРК IRIS-T. Надо полагать, сведения в открытые источники представило командование зенитных ракетных войск ВСУ.

Из этого же разряда информация о том, что для заправки украинских самолетов в воздухе будет использован самолет Airbus A330 Stratotanker ВВС Великобритании, совершивший посадку на одном из аэродромов Румынии.

Во-первых, эта машина не Stratotanker. Boeing KC-135 Stratotanker - это совершенно другой самолет. А самолет-заправщик на базе А330, состоящий на оснащении Королевских военно-воздушные сил Великобритании (Royal Air Force), называется Airbus A330 MRTT/KC-30A Voyager. Как известно, если путаешься в мелочах, то путаешься и в главном.

Источник изображения: Алина Джусь/"Газета.Ru"

Во-вторых, после применения самолета-заправщика Voyager в боевых действиях Великобританию следует считать участником вооруженного конфликта на Украине. Так же, как и Румынию, если на ее территории будут базироваться украинские F-16, наносящие удары по российской территории.

А это, как известно, кардинально расходится с установками США и НАТО, не заинтересованных в эскалации конфликта и выхода его за пределы Украины. Так что к информации о том, что самолет A330 MRTT/KC-30A используют, как и территорию Румынии (да заодно и Молдавии), в боевых действиях, следует отнестись критически.

Как Киев может применить истребители F-16

Поскольку многофункциональных истребителей F-16 получено относительно немного и к концу 2024 года вряд ли их будет больше 20, то, скорее всего, истребители в первую очередь используют для поражения российских самолетов - носителей фугасных авиабомб крупного калибра с универсальными модулями планирования и коррекции. Именно эти авиационные средства поражения ВК РФ доставляют ВСУ сейчас наибольшие неприятности.

В свою очередь, российским ВКС необходимо прикрыть самолеты-носители.

Так что между российскими боевыми машинами типа Су-35С/Су-30СМ и украинскими F-16 могут состояться воздушные бои.

В них станет окончательно ясно, что лучше - бортовая радиолокационная станция Н035 «Ирбис» Су-35С или РЛС F-16 типа APG-66(V)2A (к слову, точных данных, какая именно БРЛС установлена на украинских машинах, нет).

Также выяснится, что эффективнее - российская ракета «воздух-воздух» большой дальности Р-37 (с заявленной дальностью стрельбы в 300 км) или AIM-120 AMRAAM (опять-таки, точных данных, какая именно модификация этого изделия получена Воздушными силами Украины, нет).

Иными словами, предстоят первые воздушные бои между американскими и российскими истребителями поколения 4++ (Су-35С) и четвертого поколения (F-16). Раньше исход их возможных схваток находился только в области дискуссий. А ставки достаточно высоки. И только бой покажет, какие машины и ракеты лучше.

Сколько F-16 нужно Украине

Что касается двадцати многофункциональных истребителей F-16, поступление ВСУ которых ожидается по итогам этого года, возникает традиционный в этом случае вопрос - это много или мало?

Для справки: в истребительном авиационном полку (по штатам советского времени) должно состоять 42 самолета (три эскадрильи по 12 машин (три звена по четыре самолета) плюс шесть учебно-боевых самолетов). УБС так называемые спарки - самолеты с кабиной на двоих авиаторов - пилота и инструктора. То есть 20 украинских F-16 не дотягивают даже до полка. А полками, как известно, военных кампаний не выигрывают. При этом неизвестно, получили ли ВСУ спарки для обучения украинских пилотов и вывозных полетов.

Что касается численности самолетов, то Воздушным силам Украины, как минимум, нужна воздушная армия, оснащенная самолетами F-16. Авиационная дивизия, к примеру, три полка по 42 самолета. Итого - 126 боевых машин. Если в воздушной армии будет хотя бы две дивизии - то в подобном объединении будет 252 самолета. Вот такая нехитрая арифметика.

Если прибегнуть к западным организационно-штатным структурам, то эскадрилья на Западе, как правило, 24 самолета. Авиационное крыло насчитывает три эскадрильи. Итого - 72 машины. Крылья объединяются в тактические авиационные командования (хотя бы по три крыла - итого 216 машин). То есть 128 машинами, а именно на такой цифре настаивал президент Украины Владимир Зеленский, никак не обойтись.

Опять-таки, для управления всеми частями и соединениями Воздушных сил должна быть создана стройная система управления. Без этого даже 200 F-16 не смогут проявить всех заложенных в них тактико-технических характеристик. Каким образом эта проблема решена на Украине - неизвестно.

О чем можно сказать достаточно точно - воздушные бои между Су-35С/Су-30СМ и F-16 в сложившейся обстановке просто неминуемы.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок