«Мы часто слышали слово «невозможно». На Украине объявили о первых полетах F-16

Военный эксперт Глазунов заявил, что F-16 не помогут Киеву изменить ход конфликта

Американские F-16 - уже на Украине, объявил президент страны Владимир Зеленский. По его словам, украинские пилоты «уже начали использование этих истребителей». Самолетов и пилотов мало, признал украинский лидер, но переговоры о дальнейших поставках и тренировки летчиков продолжаются. F-16 уже заметили в небе над Одессой, он улетел в сторону Молдавии. Прибытие F-16 в район боевых действий станет проверкой для российских систем ПВО, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. Военный эксперт Глазунов уверен, что F-16 не изменят обстановку на поле боя в пользу Киева.

«Мы часто слышали слово «невозможно», но все-таки мы сделали возможным то, что было нашей амбицией, нашей оборонной необходимостью. А теперь это действительно реальность в нашем небе.

F-16 - на Украине. Мы обеспечили это»,

- заявил президент Украины Владимир Зеленский на церемонии, посвященной Дню Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

По его словам, украинские пилоты «уже начали использование этих истребителей для государства».

Сколько именно самолетов получила Украина, Зеленский не сообщил. При этом он отметил, что на данный момент «количества тех самолетов, которые прибыли на Украину, и числа тех пилотов, которые уже обучены, еще недостаточно, в то же время партнеры знают о нужном количестве».

«Украина ожидает дополнительные истребители от стран-партнеров, а наши пилоты и инженеры продолжают проходить соответствующие учения и тренировки», - заявил Зеленский.

Передача F-16 ознаменовала переход Воздушных сил ВСУ на новый стандарт западной боевой авиации, считает Зеленский.

«С начала этой войны мы говорили с партнерами, что необходимо закрыть наше небо от российских ракет и самолетов. Мы провели сотни встреч и переговоров, чтобы укрепить возможности нашей авиации, нашей ПВО», - рассказал президент.

Он поблагодарил партнеров, которые «действенно помогли с F-16, и первые государства, которые первыми акцептировали запрос о предоставлении самолетов, - это Дания, Нидерланды и США».

Зеленский ждет помощи соседей

Владимир Зеленский также заявил о необходимости работать над созданием коалиции стран, которые могли бы сбивать российские ракеты, летящие в их направлении.

"Такой коалиции нам на сегодня очень не хватает. Потому что это большая ответственность для одной страны-соседа помогать нам сбивать ракеты. Хотя я считаю, что это, безусловно, надо было сделать давно. Я думаю, что есть еще такой инструмент, чтобы страны НАТО проговорили с Украиной о возможности такой небольшой коалиции стран - соседей, которые будут сбивать ракеты врага», - сказал Зеленский.

Он поручил украинским дипломатам подготовить встречу в формате Совета Украина - НАТО для обсуждения этого вопроса.

Истребитель уже видели в небе Украины

F-16 уже был замечен в небе над Одессой, сообщило украинское издание «Страна».

Истребитель улетел в сторону Молдавии, сообщил автор Telegram-канала «Лохматый Z Николаев» Сергей Лебедев.

«Оно, конечно, интересно, но интереснее, где заряжаются, заправляются», - написал Лебедев.

Источник изображения: Алина Джусь/"Газета.Ru"

Истребители F-16, пререданные Украине, несут ракеты "воздух - воздух" средней дальности AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder малой дальности, а также подвесные топливные баки, сообщили авторы Telegram-канала «Военный осведомитель».

«В такой конфигурации самолет будет применяться для противодействия беспилотникам и крылатым ракетам», - написал Telegram-канал.

Наибольшую опасность для ВКС России представляют ракеты типа AIM-120 AMRAAM, писал ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

«Они могут применяться для поражения российских самолетов - носителей бомб с УМПК (универсальными модулями планирования и коррекции).

До передачи Воздушным силам Украины истребителей F-16 никаких средств борьбы с носителями бомб с УМПК у украинской армии не было», - сообщил Ходаренок.

Прибытие F-16 на Украину станет проверкой для российских систем ПВО, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Думаю, американцы будут недовольны, когда украинские летчики будут терпеть поражение не только от систем ПВО, но и от наших самолетов Су-57 и других. У нас есть очень эффективные ракеты "воздух - воздух", они гораздо эффективнее тех, что могут использовать F-16», - сказал депутат «Ленте.ру».

Президент России Владимир Путин ранее утверждал, что поставки F-16 лишь приведут к затягиванию конфликта и не изменят ситуацию на поле боя.

"Если они поставят F-16, об этом говорят, вроде, пилотов готовят, это ситуацию на поле боя не поменяет. И мы будем уничтожать самолеты так же, как мы уничтожаем сегодня танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня", - говорил Путин в ходе общения с военными летчиками в Тверской области.

С президентом согласен и военный эксперт Олег Глазунов. «Всего прибыло от 10 до 20 [самолетов], не больше. (...) Их слишком мало, чтобы изменить ситуацию на фронте», - сказал он в беседе с «Лентой.ру»

Глазунов высказал уверенность, что российские войска смогут наносить удары по аэродромам, где будут базироваться самолеты F-16.

«Их не так много, чтобы нашей разведке не вычислить, где они находятся и куда наносить удары. Часть собьют, часть будет на аэродромах, еще часть будут постоянно в ремонте в силу того, что летчики не совсем готовы на таких самолетах летать», - считает он.

Алексей Пермяков