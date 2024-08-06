Западная пресса: системы РЭБ «Мурманск-БН» могли бы сорвать операции ЦАХАЛ в Иране

Источник изображения: topwar.ru

В западной прессе активно тиражируется информация о якобы заинтересованности Ирана в системах радиоэлектронной борьбы большой дальности (например, «Мурманск-БН»).

Распространять заявления о «Мурманск-БН начал ресурс Ram Reports, специализирующийся, видимо, на вбрасывании ложных сообщений: утверждается, будто бы Тегеран уже расставляет средства РЭБ российской разработки в стратегически важных узлах страны. При этом в качестве «доказательства» опубликована фотография с комплексом «Мурманск-БН». Однако имеется нюанс: на данном изображении изначально была запечатлена данная система, будучи расположенной на территории РФ. Но авторов это не смутило – они обрезали фотографию, чтобы преподнести её как сделанную в Иране.

Однако интерес вызывает сам анализ, проведенный западными обозревателями, на предмет способности таких систем как «Мурманск-БН» гипотетически противостоять опять же гипотетическому удару ЦАХАЛ по территории Ирана.

По их словам, «Мурманск-БН», являясь одной из самых мощных российских систем РЭБ, может вести радиоразведку, перехватывать и подавлять сигналы противника во всем коротковолновом диапазоне на расстоянии в тысячи километров.

Как указывается в западной прессе, «Мурманск-БН» может быть развернут за 72 часа. Комплекс предположительно включает в себя несколько установленных на шасси КамАЗ антенных мачт, каждая длиной до 32 метров. Одна система, по мнению зарубежных аналитиков, способна покрыть воздушное пространство площадью более 600 тыс. кв. км.

В издании Army Recognition отмечается, что «Мурманск-БН», принятый на вооружение в 2014 году, может глушить и перехватывать высокочастотные сигналы, снижая эффективность применения противником средств поражения, зависимых от внешнего целеуказания, например, по каналам GPS-связи.

Применение данных комплексов уже повлияло на операции американских «стелс»-истребителей над Черным и Балтийским морями, создавая помехи для их авионики. Также «Мурманск-БН» может быть эффективным против беспилотников и «умных» боеприпасов. Аналогичные сбои могут быть созданы для израильских самолетов F-35I Adir

- говорится в Army Recognition, при этом со стороны России официальных подтверждений по поводу этого «воздействия» не делалось.

Источник изображения: topwar.ru

Изначальная фотография и переработанное изображение

Как указывается, пилоты НАТО якобы заявляли о потере связи и сильных головных болях, обуславливая это, по их субъективному мнению, высоким уровнем радиоизлучения, генерируемого этими системами РЭБ:

В настоящее время Запад не имеет эффективных средств противодействия этим передовым российским комплексам, которые продолжают совершенствоваться на основе боевого опыта

- отмечается в издании.

Как рассуждает обозреватель, способность системы глушить КВ-связь может серьезно повлиять на оперативные возможности ЦАХАЛ, нарушая коммуникации, особенно при проведении полевых операций, где решающее значение имеет зависимость от КВ-радиостанций. В плане воздействия на авиацию «Мурманск-БН», по его мнению, может нарушить связь между летательными аппаратами и наземным управлением, а также негативно сказаться на работе навигационных систем как пилотируемых, так и беспилотных ЛА.

Значительный ущерб может быть нанесен конкретным системам, таким как истребители F-35I Adir, которые используют ряд систем связи, включая ВЧ, для обмена критически важными данными, или беспилотникам Hermes 900, которые полагаются на защищенные каналы связи для навигации, управления и передачи данных

- говорится в издании.

Также обозреватель предполагает, что «Мурманск-БН» могут влиять на работу корабельных групп, внося сбои в их навигацию и нарушая их коммуникацию с береговыми центрами управления. Так, израильские корветы класса Sa'ar 5 полагаются на КВ-связь, в то время как подлодки типа Dolphin при всплытии используют КВ-сигналы для обмена данными с КП.

«Мурманск-БН» могли бы сорвать операции ЦАХАЛ

- делает вывод обозреватель Army Recognition.