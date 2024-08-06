Российские ученые предлагают "Роскосмосу" перефокусироваться на исследования Северного полюса Луны

Москва. 5 августа. ИНТЕРФАКС - К 2028 году самые удобные области на Южном полюсе Луны будут заняты и исследованы другими странами, в связи с этим "Роскосмосу" предложено переориентироваться на исследования Северного полюса, сообщил научный руководитель Института космических исследований РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы РФ, академик Лев Зеленый.

"Мы выступаем с идеей послать первый аппарат "Луна-27" на Северный полюс, а его дублера - на Южный. В оптимальном режиме мы сядем и на Северном, и на Южном. Так мы обеспечим права России на территории, перспективные для дальнейшего освоения и на Северном, и на Южном полюсах", - сказал Зеленый в интервью изданию "Pro Космос".

По его словам, существует вероятность, что в 2028 году в районе Южного полюса, где возможно наличие существенных запасов водяного льда, будут исследованы и заняты другими странами.

"Но есть и Северный полюс Луны, где тоже обнаружен водяной лет, правда не в таких больших количествах, но он там есть. И мы сделали предложение переориентироваться с Южного на Северный полюс Луны, ведь технически посадку производить там не сложнее", - сообщил он.

Академик отметил, что в случае удачной посадки аппарата на поверхность, Россия сможет стать первым исследователем Северного полюса естественного спутника Земли.

"Сейчас этот вопрос обсуждается. Я об этом специально говорю, потому что считаю, это очень важно как с точки зрения политики, так и будущего развития лунных исследований и освоения Луны", - сказал Зеленый.

26 декабря 2023 года глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что Российская академия наук предложила госкорпорации создать два посадочных аппарата "Луна-27" для гарантированного выполнения миссии.

"Академия наук вышла с предложением сделать два спутника - "Луна-27А" и "Луна-27Б" для надежности и для гарантированного выполнения этой миссии. Мы сейчас рассматриваем их предложение", - сказал Борисов в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Первая в современной истории России лунная миссия стартовала 11 августа 2023 года. Запуск автоматической межпланетной станции "Луна-25" был выполнен с космодрома Восточный. Мягкая посадка станции "Луна-25" на Южном полюсе естественного спутника Земли должна была состояться 21 августа 2023 года, однако 19 августа аппарат был потерян, столкнувшись с лунной поверхностью.

По предварительным результатам работы межведомственной комиссии по выяснению причин аварии "Луны-25", вероятной причиной крушения станции стало нештатное функционирование бортового комплекса управления, связанное с невключением блока акселерометров, что не позволило вовремя отключить двигатели аппарата.

Как сообщал Борисов, вместо запланированных 84 секунд двигатель станции отработал 127 секунд, что явилось основной причиной аварии аппарата.