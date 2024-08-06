Вучич справится с давлением, и санкций против России не будет. Интервью с Александром Боцан-Харченко, послом Российской Федерации в Сербии (Вечерње новости, Сербия)

Посол России в Сербии Боцан-Харченко: Белград не введет санкции против Москвы

Россия никогда не ставила Сербию перед выбором: или мы, или ЕС, заявил "Вечерње новости" посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. Контакты Белграда с Брюсселем не являются препятствием для отношений с Москвой. Президент Вучич справляется с давлением и санкций против России вводить не будет.

Что касается российского отношения к Сербии, то никто из нас ни ранее, ни сейчас ни разу не слышал, чтобы Москва настаивала на выборе Белграда между Западом и Россией, хотя Европейский Союз только так и делает. Тезис "выбери Россию или нас" хорошо известен общественности, но для нас сотрудничество в области добычи лития с Евросоюзом не является препятствием для развития наших отношений с Сербией.

Вот так в интервью нашему изданию посол Российской Федерации Александр Боцан-Харченко прокомментировал позицию некоторых кругов, считающих, что возможный проект "Ядар" и добыча лития — только средство для Белграда, который хочет окончательно выбрать Запад и отдалиться от России. В начале беседы посол Российской Федерации прокомментировал и подписание меморандума между Европейским Союзом и Сербией о критически важном сырье во время недавнего визита немецкого канцлера Олафа Шольца.

Александр Боцан-Харченко: Рассчитывая на широкое сотрудничество с Сербией, мы следим за самым важным, а вы, несомненно, затронули одну из важнейших тем в экономическом, политическом и внутриполитическом смысле. Подобные тезисы о развороте Сербии высказываются теми, кто использует меморандум и тему лития в политических целях. Что касается экологического аспекта, то президент Александр Вучич заявил, что вреда Сербии не причинят. У меня сложилось впечатление, что подход и президента, и правительства к этому вопросу очень серьезный. Тем не менее некоторая осторожность тут не помешает. По собственному опыту 90-х годов мы отлично знаем, что Запад всегда ищет выгоды для себя, идя по неоколониалистскому пути. Так или иначе, самое главное тут — позиция руководства Сербии. Поскольку оно последовательно отстаивает суверенитет и умеет извлекать уроки из опыта других стран, даже негативного, я надеюсь, что оно позаботиться, чтобы, когда подойдет время реализации проекта, Сербия не понесла потерь, а напротив, получила возможность сделать прорыв и приблизиться к экологическому, технологическому и экономическому процветанию.

Вечерње новости: Усматриваете ли вы в протестах против проекта по добыче лития, которые проводятся в некоторых городах, "почерк" западных центров власти, и могут ли они дестабилизировать Сербию?

— Это пример двойных стандартов. Запад, с одной стороны, заинтересован в использовании лития, а с другой, если вернуться в довыборный период, все было сделано так, чтобы причинить политический вред власти, чтобы расшатать позицию и популярность правительства перед выборами. Они использовали экологию, как будто для них это самое важное, а до запасов якобы никакого дела нет. Только сейчас все наоборот.

— Способна ли Сербия сохранить суверенную и нейтральную позицию в момент, когда назревает третья мировая война? Осознает ли российское руководство и ваш народ вообще те жертвы, на которые идет Сербия, когда терпит сильнейшее давление, потому что не вводит санкции против Москвы?

— Конечно, суверенитет, сохранение нейтральной позиции и возможности принимать суверенные решения — это важнейшие элементы политической позиции руководства Сербии. Я твердо убежден, что Сербия сохранит эту позицию даже в нынешних тяжелых условиях. Мы видим натянутые отношения между Западом и Россией, Китаем и всеми теми странами, кто дорожит своей независимостью и суверенитетом, кто ждет формирования многополярного мира. Мы осознаем, что этот конфликт существует, но при этом также велика вероятность, что худший вариант международной эскалации удастся предотвратить.

— Уверены ли вы, что президент Александр Вучич справится и не введет эмбарго против России?

— Я никогда не слышал от него сомнительных рассуждений, которые навели бы нас на мысль о возможной смене политики Сербии. Думаю, так останется и в будущем. Другое подтверждение тому — продолжение совместной работы над общими проектами. Конечно, условия усложнились, но мы продвигаемся шаг за шагом, проводим переговоры и о новых проектах.

— Президент Александр Вучич получил приглашение на конференцию БРИКС в октябре в Казани. Если бы Сербия каким-то образом включилась в работу этой организации, позволит ли это ей более уверенно отстаивать свою суверенную и независимую политику, или это отдалило бы ее от европейской интеграции?

— БРИКС создавалась как сообщество на основе сходства и уважения к интересам всех членов этой организации и тех, кто с ней сотрудничает. С каждым днем интерес к расширению БРИКС все больше, в том числе у Сербии. Его проявляет как правительство, так и общественность. То есть развитие отношений с БРИКС не послужило бы препятствием для европейской интеграции.

— Как вы, непосредственный участник Дейтонских мирных переговоров, оцениваете попытки разорвать этот договор? Что, на ваш взгляд, наиболее реально: независимая Республика Сербская или Республика Сербская, которая входит в централизованную Боснию и Герцеговину?

— Сейчас предпринимается попытка уничтожить Республику Сербскую, лишив ее прав как отдельного энтитета согласно Дейтонскому договору. В таком случае она могла бы сохранить название, но утратит свою суть. Дейтонское соглашение, прежде всего, защищает безопасность и интересы сербского народа в целом.

Попытки его пересмотра предпринимались и раньше и начались сразу после подписания, на первых фазах реализации. Каждый год предпринимались попытки устранить соглашение, а вместо него навязать евроинтеграцию, которая на самом деле является евроатлантической. Мнение Республики Сербской и сербского народа в этом смысле безразлично, хотя они против вступления в НАТО. Сербский народ ни в коем случае не позволит лишить себя статуса энтитета. Они говорят, что это Милорад Додик занял такую жесткую позицию, но на самом деле эта позиция основана на воле абсолютного большинства. Я уверен, что катастрофических последствий в Боснии и Герцеговине не будет, учитывая исключительно ответственную позицию руководства Республики Сербской и ее сербского народа, как и Белграда.

— А может ли случиться обострение в Косово и Метохии? Режим в Приштине на протяжении многих лет хитро "откусывает" по кусочку от сербского суверенитета, прежде всего, на севере, игнорируя все прежде достигнутые договоренности и постоянно терроризируя наш народ.

— Курти развязал террор в Косово и Метохии, но Запад вполне может повлиять на него. Под завесой многочисленных западных заявлений о том, что от него требуют одуматься, скрывается ложь. Все это обман общественности. Более того, действия Курти и применение силы к сербскому народу полностью соответствуют позиции западных государств, которые признают "независимость" Косово, и даже захват севера в полной мере соответствует этой позиции.

— Возможен ли вооруженный конфликт в Косово и Метохии, и возможна ли в случае новых сербских погромов военная помощь России?

— Да, теоретическая возможность есть, поскольку ситуация на самом деле очень сложная. Но есть и вариант политического решения и урегулирования ситуации, обеспечения безопасности для сербов в Косово и Метохии. Я понимаю ваш вопрос, но давайте не будем вдаваться в теоретические рассуждения, а лучше поговорим о политической реальности. В любой ситуации, которая исключительно важна для Сербии, Россия всегда будет стоять на ее стороне и стороне сербского народа. Наше государственное руководство подтверждало это не единожды. Но сейчас мы используем политические возможности, прежде всего, те, которые сопряжены с постоянным членством в Совбезе ООН. Поэтому Запад хотел ограничить роль Совета безопасности до нуля, а вместо этого мы услышали разговоры о нормализации при содействии Европейского Союза, и ясно, к чему их ведут. Сообщества сербских общин как не было, так и не будет, судя по всему, и это лучшее подтверждение бессмысленности всех этих разговоров.

— Недавно вы встретились с президентом Александром Вучичем и договорились о совместном праздновании 80-летия победы над фашизмом и освобождения Белграда во Второй мировой войне. Известно ли, какой будет эта церемония, и насколько она важна в разгар эпохи исторического ревизионизма?

— Каждый год мы празднуем освобождение Белграда, как и День Победы, совместными мероприятиями. Сейчас мы отмечаем 80-летие, и это возможность еще раз подтвердить историческую реальность и правду. Самое важное, это станет еще одним препятствием на пути к пересмотру истории. Президент Александр Вучич поддержал общий план. Запланированы культурные мероприятия, а также дальнейшее обустройство захоронения освободителей Белграда.

— Возможен ли мир на Украине? Мы видим, что Китай предпринял определенные шаги в этом направлении и что Россия готова отказаться от своих заявленных в начале специальной военной операции целей ради начала переговоров.

— Мы с уважением относимся к роли и усилиям Китая выступить в качестве посредника. Венгрия тоже предприняла попытку внести свой вклад в политическое решение. Что касается Украины, то за нее решает Запад, а точнее Соединенные Штаты Америки. Владимир Зеленский недавно подписал указ, которым запретил переговоры с Москвой, и никто его не отменял. Запад не расположен к переговорам. Недавно первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбел заявил, что сейчас время не для переговоров, а для решения конфликта на поле боя. Киев продолжают снабжать оружием, и нет никаких предвестников того, что ситуация изменится. Если говорить о России, то мы всегда выступали за переговоры и еще до февраля 2022 года предлагали Вашингтону и НАТО проект договора между Российской Федерацией и США о гарантиях безопасности и мерах обеспечения безопасности РФ и стран-членов Североатлантического альянса для выхода из сложившейся ситуации.

Что касается целей специальной военной операции, то они поставлены президентом и будут достигнуты военными и политическими средствами. Никто от целей не отказался. Мы можем говорить только о реальных переговорах, а не о каких-то попытках взять паузу для маневра.

— Приблизился ли мир еще на шаг к апокалиптическому сценарию после решения США разместить ракеты большой дальности в Германии? Готова ли Москва поражать цели на Западе, если сочтет, что есть угроза для ее безопасности, и может ли это положить начало атомной войне?

— О неких угрозах ядерным ударом со стороны России говорит только Запад.

Мы никому не угрожали, но, конечно, ядерный потенциал есть и развивается как средство сдерживания. Россия точно даст адекватный ответ в случае размещения американских ракет в Европе. Что касается применения ядерного оружия, у России есть военная доктрина, согласно которой его применят в случае угрозы для существования государства. Но доктрины принимаются не раз и навсегда, так как происходят изменения, растут угрозы со стороны Запада. Так что возможны коррективы, если нас на них вынудят. Недавно на Западе встревожились, что президент Владимир Путин принял решение о приведении ядерного оружия в готовность. Но оно само по себе каждый день находится в состоянии боевой готовности. На складах и в запасниках от него никакого толку.

— Насколько победа Дональда Трампа способствовала бы урегулированию конфликта на Украине, и является ли он в глазах Москвы более приемлемым собеседником, чем администрация демократов?

— Мы следим за всеми событиями, но я не хочу давать какие-то преждевременные прогнозы. Если у того или иного государства есть желание разговаривать с Россией, то мы всегда открыты к диалогу с учетом наших интересов. Что касается заявлений, которые звучат, то к ним следует относиться сдержанно, так как делаются они в ходе предвыборной кампании. Когда Дональд Трамп был президентом, поддерживался контакт, даже несмотря на санкции против России. В любом случае, мы готовы к принципиальному и откровенному диалогу на основе реальности, равноправия. (…)

— Много споров вызвало открытие Олимпийских игр в Париже. Действительно ли это манифест многообразия, в чем нас уверяют организаторы, или таким образом высмеиваются традиционные ценности и христианство в целом?

— Я бы не хотел слишком критиковать открытие, чтобы кто-нибудь не заподозрил нас в предвзятости из-за того, что Россию не пригласили на Олимпийские игры. А это главная потеря для олимпийского движения, так как во многих дисциплинах нет наших спортсменов и нет подлинной конкуренции. Что касается открытия, его всегда использовали для манифестации настоящего единства и культуры, как было недавно на играх БРИКС в России. Разве не странно, что Франция, одна из колыбелей мировой культуры, предлагает нечто подобное? Это оскорбление христианства и откровенное продвижение "антиценностей". Все это очень похоже на закат Римской империи, которую никто не побеждал оружием. Она разрушилась изнутри.

Автор: Милица Станойкович (Милица Станојковић)