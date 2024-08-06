Новый беспилотник Shahed-238 способен перехватывать американский MQ-9 Reaper

Источник изображения: topwar.ru

В Иране в октябре 2023 года был представлен новый беспилотник Shahed-238, который в сравнении с Shahed-136 сохранил схожую компоновку и размеры, но в отличие от него оснащен небольшим турбореактивным, а не поршневым двигателем.

Как указывается в украинских СМИ, в январе 2024 года был якобы сбит первый Shahed-238, а в феврале его части исследовали местные аналитики, чтобы лучше понять технологию и возможности нового БПЛА-камикадзе.

Основываясь на этой информации, западная пресса оглашает некоторые его ТТХ. Так, турбореактивный двигатель Toloue-10 весит около 20,5 кг в отличие от 17,59 кг у поршневой силовой установки MD550 от Shahed-136. Новый агрегат потребовал установки воздухозаборника в верхней части фюзеляжа и перехода с бензина на топливо Jet-A. Всё это привело к увеличению скорости, но уменьшению запаса топлива и возрастанию массы дрона. Его максимальный взлетный вес поднялся с 250 кг до 380 кг.

Беспилотник Shahed-238 был представлен в трех вариантах, каждый из которых предназначен для выполнения специализированных задач. Продвинутая версия, используя ИНС и спутниковое наведение, оснащена в носовой части ИК-ГСН (или, в другой модификации, возможно, противорадиолокационной головкой) для корректировки целеуказания на заключительной стадии полета.

Источник изображения: topwar.ru

Как отмечается в западной прессе, Shahed-238, оборудованный тепловой ГСН, может атаковать как наземные, так и воздушные цели:

Он способен перехватывать воздушные объекты, включая американский беспилотник MQ-9 Reaper.

Shahed-238 имеет длину 3,5 м и размах крыла 3 м. Скорость полета достигает 600 км/ч, при пикировании на цель она превышает 700 км/ч. Рабочий потолок составляет 9100 м, продолжительность полета 2 часа. При массе дрона в 380 кг вес БЧ – 50 кг.