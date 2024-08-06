Германия включила в военный бюджет ремонт дорог, тем самым подняв расходы на оборону до необходимых 2 процентов от ВВП

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Немцы придумали, как показать траты на оборону необходимых для стран НАТО 2% от ВВП, при этом реально не вкладывая деньги в вооружения. Всё оказалось до банального просто, нужно просто включить какую-нибудь федеральную программу в военные расходы. Об этом сообщает Handelsblatt.

Немецкое правительство включило в военные расходы ремонт федеральных дорог, но не всех, а только тех, которыми будет пользоваться Бундесвер в случае начала боевых действий. То есть речь идет о «базовой военной дорожной сети», в которую входят дороги, мосты и рельсы. По ним пойдут бронетанковые колонны НАТО, значит, содержаться они должны за счет военного бюджета.

С нашей точки зрения, расходы на необходимую с военной точки зрения часть инфраструктуры также должны быть включены

- заявил один из высокопоставленных чиновников из правительства.

Напомним, что расходы в 2% от ВВП от стран НАТО требовали США, фактически содержащие альянс. Германия в последние годы оставалась одной из стран Европы, никак не выходившей на данный уровень. Такая ситуация была при Меркель, такой же она оставалась и при Шольце. Теперь, за счет манипуляций, уровень военных расходов немцев наконец-то достигнет необходимой планки.

Кстати, всего 11 стран НАТО тратят на военные нужды больше 2% — это США, Великобритания, Польша, Греция, Финляндия, Румыния, Венгрия, Словакия и три прибалтийских государства.