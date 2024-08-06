Сопротивление заявило о поражении аэродрома с вооружением для F-16

Представитель сопротивления Сергей Лебедев отметил, что, по предварительным данным, летный состав Украины сократился на пятую часть

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Мартыновский аэродром с вооружением для истребителей F-16 поражен в Вознесенске Николаевской области. Об этом сообщил ТАСС представитель сопротивления Сергей Лебедев.

"Час после удара по Мартыновскому аэродрому в Вознесенске. Слышна вторичная детонация за 12 км от Мартыновки. F-16 не было в момент прилета. Но склад с ракетами для довооружения при "подскоке" был. В Мартыновке производили опыт по пересадке пилотов во время "подскока". F-16 улетел, а русская ракета прилетела. По предварительным данным, летный состав Украины сократился на пятую часть", - сказал он.