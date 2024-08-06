Это можно сделать счет помощи Украине, полагает депутат парламента ФРГ Сара Вагенкнехт

БЕРЛИН, 5 августа. /ТАСС/. Депутат Бундестага (парламента ФРГ) Сара Вагенкнехт, лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) полагает, что средства федерального бюджета ФРГ можно было бы сэкономить, в том числе за счет помощи Киеву, изменив политический курс относительно Украины.

"Мы могли бы сэкономить от €30 до €50 млрд в следующем году, изменив курс в отношении Украины, иммиграционную и энергетическую политику - посредством мирных переговоров на Украине, значительного сокращения числа просителей убежища и отмены закона об отоплении", - заявила Вагенкнехт медиагруппе Funke.

17 июля кабинет министров одобрил проект бюджета ФРГ на 2025 год, согласование которого в правящей коалиции потребовало больше запланированного времени и сопровождалось публичными спорами политиков, угрозами части депутатов прекратить поддержку правительства. Бюджет составит €481 млрд, на военную поддержку Украины будет выделено €4 млрд, что в два раза меньше, чем в текущем году. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявлял, что дефицит федерального бюджета на 2025 год составляет порядка €5 млрд.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ к настоящему моменту выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд. Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит хода специальной военной операции.