«Полеты возвращаются на малые высоты»: итальянский обозреватель призывает вернуться к крылу изменяемой стреловидности

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На этапе разработки боевого самолета одной из ключевых проблем, с которой сталкиваются инженеры, является конструкция крыла. Необходимо сделать сложнейший выбор между формой, площадью поверхности по отношению к весу самолета, толщиной и целым рядом других параметров.

Как указывается в итальянском издании RID, решение проще найти, когда самолет создается под конкретную роль. Так, коммерческие воздушные суда предназначены для полетов в крейсерском режиме на заданных высотах и скоростях. Поэтому при их создании уже имеется определенная «расчетная точка», твердо фиксирующая ход разработки.

Однако в современную эпоху боевые самолеты являются многоцелевыми машинами, а не специализированной под одну задачу техникой.

Выбор для них крыла изменяемой стреловидности мог бы представлять собой идеальное решение

- полагает обозреватель, призывая вернуться к проверенному решению.

По его словам, для истребителя завоевания превосходства в воздухе, а тем более многоцелевого самолета, необходима способность изменять диапазон и условия полета, адаптируясь к различным боевым сценариям.

К этому добавляются и другие, не столь «принципиальные» требования, например, возможность действовать с коротких взлетно-посадочных полос. Данная необходимость, в частности, возникает в случае повреждения противником авиабаз.

Последнее является проблемой, которую война на Украине выдвинула на передний план, по крайней мере, для Запада, после периода «забвения», связанного с окончанием Холодной войны

- пишет автор, при этом указывая, что имеются исключения в виде F-35 VTOL.

Говоря о Холодной войне, обозреватель поясняет, что в 1960-х, 70-х и 80-х годах ставка делалась на полет на очень малой высоте и на высокую скорость. Это было необходимым условием для всех самолетов проникновения и ударных машин того периода, что было вызвано стремлением преодолеть ПВО того времени.

Сегодня такого рода полеты, вероятно, считаются менее важными. Но истребители возвращаются на малые высоты

- отмечает автор.

Так, украинские машины большую часть пути проделывают, прижавшись к земле, чтобы их не засекли российские средства ПВО, а затем резко набирают высоту и отстреливаются, уходя на крытой разворот. При этом крыло изменяемой стреловидности идеально подходит для такого профиля полета.