Военный эксперт Мингалев: истребители F-16 ВСУ не изменят итогов спецоперации

Российская авиационная техника превосходит переданные Западом Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребители F-16, очередная военная помощь не повлияет на итоги спецоперации по защите Донбасса. Об этом 5 августа в беседе с «Известиями» заявил военный эксперт Вадим Мингалев.

«На сегодняшний день наши самолеты превосходят F-16, например Су-30 и Су-34, по многим параметрам, я уже не говорю о других наших летательных аппаратах. По дальности стрельбы ракет «воздух – воздух» наши самолеты превосходят самолеты F-16. Что касается воздушных дуэлей, можно быть спокойными. <...> Наши зенитно-ракетные комплексы типа С-400 «Триумф», С-500 «Прометей», даже С-300 — это комплексы, которые также могут сбивать F-16. РФ полностью готова к тому, чтобы уничтожать такие самолеты», — сообщил он.

При этом западные истребители нельзя недооценивать, поскольку они могут переносить в том числе самое различное оружие. На фоне этого, подчеркивает собеседник издания, Вооруженные силы (ВС) РФ будут уничтожать эти самолеты в момент их базирования на аэродромах, подготовленных для этого. Таких площадок на территории Украины мало, отметил Мингалев.

Таким образом, считает он, киевский режим только тянет время, F-16 — его «последний козырь», который ни при каких обстоятельствах не сможет переломить ход спецоперации. Президент Украины Владимир Зеленский, полномочия которого истекли 20 мая, лишь успокаивает себя иллюзиями о возможностях и значении F-16, утверждает эксперт.

Кроме того, добавил он, назначенное за первое уничтожение такого истребителя премирование на сумму 15 млн рублей мотивирует российских военных. В то же время ВСУ столкнутся с проблемой — нехваткой пилотов, потому что украинских летчиков, способных вести бой на этом типе техники, критически мало. Среди прочего, поражение истребителей F-16 нанесет ущерб не только ВСУ, но и престижу западных производителей техники.

Ранее в этот день в госкорпорации «Ростех» также заявили, что истребители F-16 не являются соперниками отечественным самолетам Су-35С и Су-57 и в конечном итоге будут уничтожены.

Накануне Зеленский подтвердил прибытие F-16 в страну. Кроме того, украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале сообщило, что такой истребитель был замечен в небе над Одессой. Тогда же журнал The Economist отметил, что Киев получил первые десять из 79 истребителей F-16.

Комментируя поставки, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что F-16 будут уничтожаться, и для украинской армии нет «волшебной таблетки», которая поможет ей. В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков пообещал, что обломки сбитых на Украине американских истребителей F-16 выставят в Москве вместе с прочей трофейной западной техникой.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года РФ объявила после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.