Войти
Военное обозрение

Ростех: Поставленные Киеву американские истребители F-16 не соперники российским Су-35С и Су-57, но расслабляться не нужно

388
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Российские истребители превосходят поставленные Украине американские самолеты F-16, но это не повод расслабляться. Об этом сообщил «Ростех» в своем официальном ТГ-канале.

Российские истребители Су-35С превосходят американские F-16, тем более не является соперником переданный Украине самолет российским Су-57. В случае воздушного боя победителем с большой долей вероятности выйдет российский самолет. Тем не менее американские истребители могут нести передовое ракетное вооружение, а это уже реальная угроза. Так что расслабляться рано.

В прямом воздушном бою наши самолеты превосходят американские истребители. F-16 – не самый новый самолет, но это не повод радоваться и расслабляться. Истребитель может нести на себе современные ракетные комплексы и способен принести немало проблем

- заявили в госкорпорации, добавив, что в итоге самолеты постигнет участь всего поставленного Украине вооружения. Оно будет уничтожено.

На Украине передачу первой партии самолетов в количестве 10 единиц подают как получение очередной «вундерваффе», с помощью которой будут решены все проблемы украинской армии. Как предполагают эксперты, самолеты действительно могут принести некий психологический эффект, но вот то, что они повлияют на ход конфликта, это вряд ли. Тем более, что количество истребителей очень маленькое, да и пилотов у Воздушных сил ВСУ нет. Недаром в Верховной Раде уже заявили, что будут набирать иностранных наемников.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
ПАК ФА
Су-35С
Компании
Ростех
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.08 16:40
  • 3158
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.08 16:05
  • 191
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 06.08 15:30
  • 0
Попытка пойти ва-банк
  • 06.08 09:46
  • 1
Ответ на "Российский эксперт предположил, что США могут передать Украине фрегаты типа Oliver Hazard Perry"
  • 06.08 04:41
  • 1
Ответ на ""«В войнах будущего десантам места нет»: какими должны быть ВДВ"
  • 06.08 02:30
  • 0
Ответ на "В США предупредили Украину об опасности в воздухе"
  • 06.08 01:39
  • 0
Как украинцы могут противостоять русским.
  • 05.08 16:49
  • 1
«В войнах будущего десантам места нет»: какими должны быть ВДВ
  • 05.08 11:57
  • 1
Ответ на "Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для..."
  • 05.08 08:35
  • 2
Суд в Москве арестовал гендиректора "Военторга" Павлова по делу о мошенничестве
  • 04.08 18:37
  • 564
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 04.08 17:58
  • 293
Космонавтика Илона Маска
  • 04.08 03:07
  • 2
Зачем России нужна Индонезия
  • 03.08 18:51
  • 0
Ответ на "Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения"
  • 03.08 18:07
  • 10
Истребитель Су-30СМ научили летать со скоростью мотоцикла