Ростех: Поставленные Киеву американские истребители F-16 не соперники российским Су-35С и Су-57, но расслабляться не нужно

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Российские истребители превосходят поставленные Украине американские самолеты F-16, но это не повод расслабляться. Об этом сообщил «Ростех» в своем официальном ТГ-канале.

Российские истребители Су-35С превосходят американские F-16, тем более не является соперником переданный Украине самолет российским Су-57. В случае воздушного боя победителем с большой долей вероятности выйдет российский самолет. Тем не менее американские истребители могут нести передовое ракетное вооружение, а это уже реальная угроза. Так что расслабляться рано.

В прямом воздушном бою наши самолеты превосходят американские истребители. F-16 – не самый новый самолет, но это не повод радоваться и расслабляться. Истребитель может нести на себе современные ракетные комплексы и способен принести немало проблем

- заявили в госкорпорации, добавив, что в итоге самолеты постигнет участь всего поставленного Украине вооружения. Оно будет уничтожено.

На Украине передачу первой партии самолетов в количестве 10 единиц подают как получение очередной «вундерваффе», с помощью которой будут решены все проблемы украинской армии. Как предполагают эксперты, самолеты действительно могут принести некий психологический эффект, но вот то, что они повлияют на ход конфликта, это вряд ли. Тем более, что количество истребителей очень маленькое, да и пилотов у Воздушных сил ВСУ нет. Недаром в Верховной Раде уже заявили, что будут набирать иностранных наемников.