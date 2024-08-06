Антропоморфного робота могут отправить на Луну в пилотируемом посадочном аппарате

По словам научного руководителя Института космических исследований РАН Льва Зеленого, главной задачей робота будет сбор различных образцов на Луне

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) обсуждает идею отправки робота, имитирующего человека, в первом пилотируемом посадочном лунном аппарате вместо космонавтов. Об этом в интервью порталу Pro Космос рассказал научный руководитель Института космических исследований РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы академик Лев Зеленый.

"У нас возникла идея, которая пока кажется фантастической: интегрировать исследования Луны автоматами с лунной пилотируемой программой. Конечно, это далекая перспектива, но все же мы уже сейчас должны думать о полете российских космонавтов на Луну. <…> Возникла идея посадить в первый пилотируемый посадочный лунный аппарат вместо космонавтов робота такого типа, который будет имитировать человека не только по габаритам и массе (как некогда "Иван Иванович" перед полетом Гагарина), а во многом его движения и интеллектуальные функции", - заявил Зеленый.

По словам ученого, главной задачей робота будет сбор различных образцов на Луне. После посадки робот выйдет по лестнице из аппарата и соберет различные образцы. "Затем заложит эти образцы в лунный посадочный корабль вместо себя, захлопнет дверцу, усядется на грунт, помахав на прощание своим манипулятором, сфотографирует отлет аппарата и потом пришлет эти фотографии на Землю", - сказал Зеленый.

Академик отметил, что далее антропоморфный робот останется на Луне. "То есть мы вместо оставшегося на Луне антропоморфного робота доставим на Землю несколько десятков килограмм лунного грунта, которые он соберет. Конечно, роботом будут управлять геологи с Земли, указывать, какие образцы надо брать. Таким образом решатся сразу две задачи: отработка пилотируемого лунного посадочного корабля, [а также] сбор и доставка на Землю лунного грунта", - сказал Зеленый.