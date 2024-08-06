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Цена акций американской компании Lockheed Martin, являющейся одним из ведущих производителей вооружений, за прошедший месяц выросла на 23%, даже несмотря на стремительное падение рынков в целом.

В то же время, экономика США может существенно замедлиться на фоне прогнозов по поводу роста уровня безработицы в стране, который, может достигнуть 4,3%. Даже по самым оптимистичным для США прогнозам аналитиков компании Goldman Sachs, рецессия в стране наступит в ближайший год с вероятностью 25%, эксперты JPMorgan и вовсе считают, что вероятность подобного составляет не менее 50%.

Как сообщает информационное агентство Bloomberg, количество заявлений о банкротстве в США достигло пиковых за последние 12 лет значений. В первую очередь, кризис затронул отрасль высоких технологий, вследствие чего цифровые гиганты Apple, Amazon и Microsoft вероятнее всего будут вынуждены сократить инвестиции в направление развития искусственного интеллекта, не оправдавшее ожиданий. На фоне геополитической нестабильности и финансовой неопределенности рынок криптовалют также обвалился за несколько дней на 15-20 процентов.

Однако, как можно убедиться, глобальный финансовый кризис не затронул крупнейшие предприятия западного ВПК, на фоне вооруженного конфликта на Украине и появления других очагов нестабильности на несколько лет вперед обеспеченные крупными оплаченными из госбюджета заказами.