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ТАСС

В ВСУ признали, что усталость от боевых действий ощущают даже опытные военные

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Военные медики помогают раненому украинскому солдату
Военные медики помогают раненому украинскому солдату.
Источник изображения: © AP Photo / LIBKOS

Офицер Вооруженных сил Украины Кирилл Сазонов отметил, что люди отказываются воевать и готовы пойти в тюрьму за отказ от выхода на позиции

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Даже опытные военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывают усталость от боевых действий из-за отсутствия ротации. Об этом заявил офицер ВСУ Кирилл Сазонов в интервью украинскому политологу Юрию Романенко.

"У людей просто "подрывает крышу" от усталости, от всего. <…> Бывает, люди идут в отказ и готовы пойти в тюрьму за отказ от выхода на позиции", - сказал он на видео, размещенном в YouTube политолога.

По словам офицера, такое поведение фиксируется не только среди недавно мобилизованных в ВСУ, но и опытных военнослужащих, давно находящихся на передовой. Он рассказал, что часть тех, кто отказывается выполнять приказы, самовольно покидает военные части. "Все эти сценарии с демобилизацией, с большим количеством отпусков, ротацией упирается в один вопрос - кто встанет на их [военных на передовой] место", - посетовал Сазонов.

Ранее секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко признал, что текущие темпы проведения мобилизации на Украине не позволяют полностью укомплектовать личные составы бригад для ведения боевых действий.

Всеобщая мобилизация объявлена на Украине с февраля 2022 года и неоднократно продлевалась, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских соцсетях регулярно распространяются видео "силовой мобилизации" и конфликтов граждан с военкомами в разных городах, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. 2 апреля на Украине возраст мобилизации был снижен с 27 до 25 лет. С 18 мая в стране вступил в силу скандальный закон об ужесточении мобилизации, который позволит призвать в армию еще сотни тысяч украинцев. 

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