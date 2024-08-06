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ТАСС

Форум "Армия-2024" пройдет в установленные даты

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Международный военно-технический форум "Армия"
Международный военно-технический форум "Армия".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Источник в оргкомитете отметил, что арест руководителя парка "Патриот" не скажется на сроках проведения

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Форум "Армия-2024" состоится в установленные даты - с 12 по 14 августа, сообщил ТАСС источник в оргкомитете.

"Армия" пройдет в установленные сроки - с 12 по 14 августа", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что арест руководителя парка "Патриот" не скажется на сроках проведения.

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила ТАСС, что руководитель парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров задержаны следователями. Петренко отметила, что Шестеров и Ахмедов подозреваются в мошенничестве и в настоящее время расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По данным следствия, указанные лица вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка "Патриот" и конгрессно-выставочного центра.

Приказ на тот момент министра обороны Сергея Шойгу о создании военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот" был подписан 30 октября 2014 года. В 2023 году его переименовали в Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ "Патриот". На территории общей площадью 3,5 тыс. га работают музеи, партизанская деревня, зона реконструкции исторических событий. Здесь же расположен конгрессно-выставочный центр "Патриот" и Главный храм ВС РФ.

Форум "Армия-2024" пройдет с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". Общая площадь выставочных экспозиций составит более 340 тыс. кв. м. В ходе мероприятия участникам и гостям продемонстрируют, в частности, образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума. 

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