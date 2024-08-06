Новый буксир для ВМС Литвы построят в Нидерландах

Голландская судостроительная компания Damen подписала контракт на поставку нового буксира для ВМС Литвы. Как уточняет The Defense Post, для литовского флота построят судно запатентованной линейки 3010. Это семейство буксиров, оснащенных винторулевыми колонками.

Работы по проекту стоимостью 10,8 млн евро (11,8 млн долларов США) продлятся девять месяцев.

Буксир линейки 3010 Damen

В пресс-релизе Минобороны Литвы отмечается, что заказанный в Нидерландах буксир станет первым построенным с нуля вспомогательным судном, закупленным для национальных ВМС. Раньше Вильнюс приобретал бывшие в употреблении суда у партнеров по НАТО, которые впоследствии переоборудовали в соответствии с требованиями флота.

"Приобретение портового буксира укрепляет позиции Литвы как морской державы и дополняет возможности, необходимые Военно-морским силам", – заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

Командующий Военно-морским флотом Литвы контр-адмирал Гедрюс Пременецкас добавил, что приобретенный портовый буксир значительно улучшит возможности ВМС по выполнению различных задач.

Модельный ряд 3010 компании Damen насчитывает семь вариантов, но возможны изменения в зависимости от требований заказчика.

Длина буксиров типа 3010 варьируется от 18,2 до 32,7 метра. Вместимость судна – до 10 человек. Буксир может перевозить грузы массой около 80 тонн.

На фоне растущей напряженности на восточном фланге НАТО власти Литвы выступили с рядом инициативам по повышению боеспособности своих вооруженных сил. В частности, на прошлой неделе правительство заключило партнерское соглашение с Польшей о совместной закупке систем ПВО малой дальности.

В июле Литва заказала у Saab мобильные средства ПВО малой дальности на сумму 123 млн долларов.

В мае страна обнародовала план по интеграции немецкой зенитной ракеты средней дальности системы IRIS-T в собственные средства ПВО.

Одновременно страна приняла последнюю партию противотанковых систем средней дальности "Джавелин" из США в рамках контракта стоимостью 16,6 млн долларов.