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Военное обозрение

Для замены УАЗ-469: наращиваются поставки лёгких бронеавтомобилей LPR в Польшу

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Источник изображения: topwar.ru

На днях польский концерн PGZ (примерный аналог «Ростеха») объявил о растущих поставках из Южной Кореи бронеавтомобилей LPR («легкая тактическая машина»): в состав второй отгруженной партии вошло 14 единиц. Их дооснащением займется местная компания Rosomak S.A.

Эти машины, производимые KIA, представляют собой бронированную версию южнокорейского военного автомобиля KLTV 4x4. Новая поставка является частью более крупного контракта на 400 единиц техники, подписанного в 2023 году и обошедшегося примерно в $290 млн. Сделку предполагается закрыть в период с 2024 по 2030 годы.

LPR предназначены для замены старых автомобилей, таких как УАЗ-469 и Honker, и дополнения парка сравнительно свежих (HMMWV, Cougar и M-ATV) в рамках модернизации войск. Как ожидается, производство LPR будет постепенно локализовано в Польше на заводе Rosomak S.A., включая сборку и производство компонентов.

LPR оснащена броней в соответствии с 1-м уровнем стандарта STANAG 4569, то есть обеспечивает защиту от поражения пулями от обычных 5,56/7,62-мм патронов. Машина оснащена 225-сильным дизельным двигателем с 8-ступенчатой АКП и может быть оборудована открытой вращающейся турелью, позволяющей устанавливать тяжелое стрелковое вооружение (пулеметы, автоматический гранатомет).

Послуживший базой для LPR Raycolt Kia 4X4 (KLTV) – это внедорожник третьего поколения, выпускаемый Kia Motors с 2016 года. Он отличается модульной конструкцией, предлагающей различные конфигурации, включая стандартную, с удлиненной колесной базой, бронированную и тяжеловооруженную версии (вплоть до оснащения ПТРК).

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