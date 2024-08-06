США закончили вывод военного контингента из Нигера

Вашингтон. 5 августа. ИНТЕРФАКС - Вывод войск США из Нигера завершился в понедельник, сообщает газета The New York Times (NYT).

"Военные США в понедельник передали контроль над двумя базами в Нигере местным войскам. Тем самым завершилась многолетняя контртеррористическая миссия в этой стране Западной Африки", - информирует издание.

Группа американских военных погрузилась на грузовой самолет ВВС США и покинула страну в числе одних из последних из 1 тыс. военнослужащих, которых американское командование обязалось вывести из страны к 15 сентября. На месте еще ненадолго останется лишь небольшое число военных, которые уладят некоторые формальности.

NYT напоминает, что весной примерно 400 военных покинули базу в столице Ниамее, а позднее еще 600 человек - базу в Агадесе, которую использовали для миссий с участием разведывательных беспилотников. При этом американцы вывезли вооружения и различное ценное оборудование. Модульное жилье и основную часть транспортных средств военные США оставили войскам Нигера.

Генерал-майор ВВС Кеннет Экман, который контролировал процесс вывода контингента, заявил NYT, что США и Нигер "не заключали формальных соглашений на этот счет, но нигерские власти ясно понимают, какое плохое впечатление они произведут, если враждебным силам разрешат использовать бывшие базы США и их оборудование".

26 июля 2023 года в Нигере произошел госпереворот. Военные свергли президента страны Мохамеда Базума. Новым лидером был объявлен генерал Абдурахман Тчиани, который пообещал передать власть гражданским в ближайшие три года.

В середине марта власти Нигера заявили, что Вашингтон навязал Ниамею соглашение от 2012 года о военном сотрудничестве, и объявили его недействительным. Декларированной целью такого военного присутствия была помощь в борьбе против экстремистов.