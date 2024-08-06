В КНР заявили, что позитивная энергия ведущих держав может завершить кризис на Украине

Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй отметил, что Москва, и Киев "демонстрируют все большую готовность к переговорам"

ПЕКИН, 5 августа. /ТАСС/. Позитивная энергия всех ведущих держав позволит оперативно урегулировать кризисную ситуацию на Украине. Об этом заявил специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo ("Фолья ди Сан-Паулу").

"Скорейшее прекращение огня наступит только тогда, когда все крупные державы приложат позитивную, а не негативную энергию, - подчеркнул Ли Хуэй. - Мы готовы поддерживать контакты со всеми заинтересованными сторонами, включая Бразилию, совместно содействовать развитию ситуации, благоприятствующей политическому урегулированию".

По словам китайского дипломата, в последнее время и Москва, и Киев "демонстрируют все большую готовность к переговорам". "Международное сообщество должно создать условия и оказать содействие возобновлению прямого диалога [между ними]", - добавил он.

Ли Хуэй добавил, что Пекин высоко оценивает посредническую роль Венгрии в урегулировании украинского конфликта. "Мы призываем все миролюбивые страны, которые твердо отстаивают справедливость, оказать более рациональную поддержку для продвижения мирных переговоров, чтобы предотвратить распространение кризиса и возникновение побочных эффектов, которые еще больше отразятся на всеобщем мире и стабильности", - заявил он.