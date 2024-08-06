Эксперт заявил, что Украина может использовать F-16 для ударов по России

Исполнительный директор Центра исследования РФ и Центральной Азии при Шанхайской академии общественных наук Сунь Ци добавил, что истребители не смогут изменить ситуацию на поле боя в условиях оборонительной стратегии ВСУ

ШАНХАЙ, 5 августа. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Украине сложно будет вернуть с помощью F-16 превосходство в воздухе и изменить ситуацию на поле боя в условиях оборонительной стратегии ВСУ, однако они могут быть использованы для захода на территорию России для нанесения точечных ударов. Такое мнение высказал корреспонденту ТАСС исполнительный директор Центра исследования России и Центральной Азии при Шанхайской академии общественных наук Сунь Ци.

"Использование истребителей F-16 на данный момент бесполезно, поскольку с военной точки зрения поставки F-16 не смогут обеспечить победу [Украины и НАТО]. Нынешний подход НАТО заключается в том, что политическая корректность важнее военной целесообразности. На поле боя F-16 смогут играть роль прикрытия, поскольку наземная стратегия украинской стороны в настоящее время носит оборонительный характер и широкомасштабного наступления не ведется. Даже если F-16 будут выполнять наступательные задачи, то их выживаемость окажется под вопросом. Количество и масштаб слишком малы, их совсем недостаточно", - сказал эксперт.

Кроме того, констатировал он, этим самолетам придется столкнуться с большим количеством российских Су-57, которые обладают большими преимуществами в воздухе. "Можно сказать, что превосходство Украины в воздухе сейчас утрачено, а использовать F-16 для борьбы за него сложно", - сказал Сунь Ци, добавив, что поставки этих истребителей носят больше символический, нежели практический характер.

"Количество украинских F-16 невелико, на этот раз их 10, а в этом году, по оценкам, всего их будет 20. Однако стоит отметить, что F-16 нуждаются в полном обслуживании, а также пилотах, боеприпасах и так далее. Полностью изменить военную ситуацию очень сложно, но весьма вероятно использование F-16 для захода вглубь России для нанесения точечных ударов", - считает эксперт. В целом, по его словам, соответствующая помощь Украине со стороны НАТО в нынешней ситуации нарушает стремление украинского народа к миру, а сама Украина вновь стала пешкой в руках США и Запада в борьбе против России.

4 августа Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила от западных союзников первую партию истребителей F-16. При этом он не уточнил, сколько именно самолетов передали Киеву и где они будут базироваться. До этого британский журнал The Economist сообщал, что Украина получила 10 истребителей F-16 от западных стран, планируется, что к концу года их число возрастет до 20. По информации издания, в общей сложности украинские власти смогут рассчитывать на 79 истребителей F-16, Запад продолжит передавать самолеты поэтапно в течение 2025 года.