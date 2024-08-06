Совбез раскрыл подробности рабочей поездки Шойгу в Иран

Секретарь СБ РФ Шойгу в ходе поездки в Иран встретится с президентом Пезешкианом

МОСКВА, 5 августа/ Радио Sputnik. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Иран с плановой рабочей поездкой, сообщает совещательный орган.

"Секретарь Совета Безопасности РФ Шойгу Сергей Кужугетович прибыл с рабочей поездкой в Исламскую Республику Иран", – говорится в сообщении СБ РФ в Telegram-канале.

Шойгу ожидает ряд рабочих встреч с президентом Масудом Пезешкианом, секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Акбаром Ахмадианом и главой Генштаба Исламской Республики Мохаммадом Багери.

Планируется обсудить сотрудничество и укрепление связей между Россией и Ираном. Также будут затронуты вопросы глобальной и региональной безопасности.

Радио Sputnik писало, как в Кремле прокомментировали выдачу МУС ордера на арест Шойгу.