Антонов назвал F-16 серьезной угрозой безопасности РФ

Посол России в Вашингтоне отметил, что "американцы признали, что появление F-16 в воздушном пространстве юго-востока Европы предопределено"

ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты ограничили зону применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) истребителей-бомбардировщиков F-16, однако появление у Киева этих самолетов, способных нести ядерное оружие, в любом случае представляет собой "серьезную угрозу национальной безопасности Российской Федерации". Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Мы поставили вопрос перед США в отношении перспектив поставки [истребителей] F-16 на украинский фронт с учетом появившихся сообщений, а также фото, в СМИ на сей счет. Получили ответ о том, что, если и когда такие самолеты будут поставлены Украине, то у них будут ограничения на удары по российской территории. При этом Крым, Севастополь и новые российские регионы не подпадают под эти ограничения, равно как и территория вокруг Харькова", - сказал дипломат.

Как он констатировал, "тем самым американцы признали, что появление F-16 в воздушном пространстве юго-востока Европы предопределено". "И это очень серьезно. Это серьезная угроза национальной безопасности Российской Федерации", - подчеркнул Антонов. "Мы никогда не смиримся с представлением [некоторых стран Запада] о том, что Крым - не наш", - добавил посол.

Президент России Владимир Путин указывал ранее, что поставки Украине новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приводят к затягиванию ситуации. Он также отмечал, что эти истребители в случае их появления у ВСУ будут гореть так же, как другая разрекламированная Западом военная техника, поставляемая Киеву.

Должностные лица американской администрации, в том числе помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, неоднократно признавали в последние месяцы, что передача Западом Киеву самолетов F-16 не способна сыграть решающую роль в боях на Украине. Эти поставки не могут кардинально переломить ход военных действий в пользу Киева, свидетельствовал министр ВВС США Фрэнк Кендалл.