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ТАСС

Антонов назвал целью СВО битву за новый мировой порядок

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Посол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов.
Источник изображения: Пресс-служба посольства РФ в США

По словам посла России в США, Москва борется за формирование многополярного мира, опирающегося на принцип равной и неделимой безопасности

ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. Россия борется сейчас, в том числе в ходе специальной военной операции на Украине, за новый международный порядок и формирование многополярного мира, опирающегося на принцип равной и неделимой безопасности. Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в США Анатолий Антонов.

"То есть, когда несколько раз в самом начале специальной военной операции я говорил, что мы не воюем с украинцами, мы воюем за новый международный порядок, критиковали меня очень здорово, - отметил Антонов. - Я по-прежнему считаю, что сегодня речь идет о новом мироустройстве. Американцы дерутся за то, чтобы сохранить порядок, основанный на неких американских правилах. Мы же выступаем за то, чтобы был мир многополярный, основанный как раз на принципе равной и неделимой безопасности".

"Кстати говоря, этот принцип зафиксирован в том числе американцами во многих документах", - подчеркнул дипломат. Он отметил, что недавно "посмотрел еще раз на документ ДСНВ".

"Мне посчастливилось работать над ним, - добавил Антонов. - Я вам могу сказать, что, если бы американцы сегодня выполнили бы все положения политического характера, которые в основном зафиксированы в преамбуле, ничего делать не надо было бы. Мы были бы на правильном пути выстраивания мироустройства, которое позволяет США, России и другим государствам развиваться. Другое дело, что они от этого отказались".

"Ощущение таково, что по крайней мере нынешняя администрация [США] исходит из того, что проект разрушения Советского Союза 90-х годов не завершен", - отметил дипломат. По его мнению, Вашингтон считает это "unfinished business" (незаконченным делом) и исходит из того, что "это надо сегодня решить". 

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