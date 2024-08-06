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Военное обозрение

В Китае представили двухмоторный БПЛА-камикадзе PD-2900 в камуфляже, похожем на расцветку Су-57

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Источник изображения: topwar.ru

В КНР представлен двухмоторный беспилотник-камикадзе PD-2900 из концептуальной линейки российско-иранских БПЛА «Герань»-Shahed. Его заявленная продолжительность полета составляет 12 часов при дальности до 2500 километров и скорости до 250км/ч.

Впрочем, внимание экспертов привлекла даже не сама презентация и заявленные параметры беспилотного летательного аппарата, а камуфляж, в который он окрашен. Маскировочная окраска китайского БПЛА напоминает ту, в которую окрашен российский многофункциональный истребитель 5-го поколения Су-57.


Напомним, беспилотные летательные аппараты «Герань» уже стали одним из символов специальной военной операции РФ на Украине. После их появления в распоряжении армии РФ украинские военные долгое время не могли найти эффективного средства противодействия этим дронам. С их помощью ВС РФ пробивали серьезные бреши в украинской системе противовоздушной обороны, а также поражали военные и логистические объекты противника.

И сегодня они остаются одним из самых эффективных средств поражения складов с боеприпасами и топливом, а также объектов топливно-энергетического комплекса Украины. Как правило российские военные в последнее время применяют эти аппараты для перегрузки украинской ПВО. И хоть пропаганда киевского режима регулярно докладывает об уничтожении большей части «Гераней», атаковавших военные объекты националистов в ту или иную ночь, эти дроны-камикадзе усердно поражают назначенные цели.

Эффективность «Гераней» в ходе СВО оказалась настолько высокой, что на Украине начали копировать российские беспилотники.

Источник изображения: topwar.ru

Добавим, что российский многофункциональный истребитель Су-57 выполнен по технологии малозаметности.

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