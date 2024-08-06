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ТАСС

Генерал заявил, что ВС Франции надеются бесплатно перевозить танки на поездах

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Военнослужащие ВС Франции
Военнослужащие сил специального назначения Франции в Сирии.
Источник изображения: www.strategic-culture.org

Военная мобильность внутри Европы осложняется административными проволочками, проблемами с инфраструктурой и нехваткой транспортных мощностей, отметил Бертран Тужуз

БРЮССЕЛЬ, 5 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Франции надеются безвозмездно перевозить танки по железной дороге внутри Европы, чтобы улучшить мобильность военной техники и контингента на континенте. Об этом заявил французский генерал Бертран Тужуз.

"Мы надеемся получить доступ к поездам без необходимости платить", - приводит его слова издание Politico. По информации генерала, сейчас французская армия ежегодно платит порядка €30 млн, чтобы иметь возможность в любое время суток перевозить военных и вооружения на поездах, курсирующих по всему континенту. Он отметил, что военная мобильность внутри Европы осложняется административными проволочками, проблемами с инфраструктурой и нехваткой транспортных мощностей.

По словам Тужуза, эти сложности стали очевидны в ходе переброски французских войск в Румынию после начала СВО на Украине. "На Украине идет война, а таможенники говорят, что у вас неверное распределение веса [вооружений] на ось и что вашим танкам запрещено пересекать границу Германии", - рассказал генерал. Он утверждает, что европейские политики должны сосредоточиться на доступности для вооруженных сил республики железнодорожного транспорта, который по-прежнему остается наиболее практичным способом перевозки танков. Тужус указал, что за почти два десятилетия войн в Афганистане и Западной Африке французские военные забыли, как перевозить военную технику поездами.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в конце февраля утверждал, что на встрече в Париже с участием около 20 государств поднимался вопрос о возможной отправке на Украину сухопутных войск западных стран. По словам Макрона, тогда участники не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. Позже он вновь допустил рассмотрение вопроса об отправке войск на Украину в случае просьбы Киева, "если российские силы прорвут линию фронта". Позже газета Le Monde сообщила, что президент Франции хочет создать в ЕС коалицию для совместной отправки инструкторов на Украину. 

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