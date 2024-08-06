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ТАСС

КНР будет проводить до 300 космических запусков в год к 2035 году

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Запуск ракеты с космодрома Сичан
Запуск ракеты с космодрома Сичан.
Источник изображения: © AP Photo/Xinhua, Yan Yan

В докладе Института финансовых исследований Чунъян также прогнозируется, что к указанному сроку Китай также увеличит производство крупных самолетов до 500 единиц в год

ПЕКИН, 5 августа. /ТАСС/. Китай будет проводить от 200 до 300 космических запусков в год к 2035 году. Об этом говорится в докладе "Решающая битва: Прогресс всестороннего углубления реформ в Китае и обеспечение высококачественных стандартов в новую эпоху, а также перспективы на 2029 и 2035 годы", подготовленном Институтом финансовых исследований Чунъян при Китайском народном университете.

"К 2035 году <...> Китай будет проводить 200-300 космических запусков в год, кроме того у других стран может появиться возможность совместно с КНР разрабатывать лунную инфраструктуру, внося больший вклад в долгосрочные развитие и безопасность человеческой цивилизации", - отмечают авторы документа

В докладе также прогнозируется, что к указанному сроку Китай также увеличит производство крупных самолетов до 500 единиц в год.

Доклад был подготовлен совместно с Вольным экономическим обществом России, Исследовательской группой экономики и геополитики Манитобского университета (Канада) и Китайско-индийским советом по культуре и экономике. 

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Канада
Китай
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